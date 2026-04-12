Arde Estudiantes de Río Cuarto: la fuerte decisión de la dirigencia en medio del Torneo Apertura

"Los jugadores afectados se entrenarán en forma diferenciada del resto del grupo bajo la supervisión de personal designado por el club", agregó el posteo sin precisar los nombres de los jugadores sancionados.

Otra derrota de Estudiantes de Río Cuarto

Estudiantes de Río Cuarto cayó de local ante Barracas Central por 2 a 1, en un encuentro de la 14ta fecha del Torneo Apertura 2026.

Embed - EL GOL DE BRIASCO FUE DETERMINANTE EN LA VICTORIA DEL GUAPO | Estudiantes RC 1-2 Barracas | RESUMEN

Pese a que el gol del mendocino Facundo Cobos achicó la diferencia el conjunto cordobés, ascendido este año, quedó último en su grupo y también en la tabla de los promedios, con apenas un triunfo.

El conjunto riocuartense tiene 5 puntos en una campaña de un triunfo, 2 empates y 10 derrotas, está último en su zona, en la tabla anual y en los promedios.

La lucha por la permanencia en la Liga Profesional

La tabla anual

26) Newell's 9

27) Atl. Tucumán 9

28) Riestra 7

29) Aldosivi 6

30) Estudiantes de Río Cuarto 5

Los promedios