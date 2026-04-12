Arde Estudiantes de Río Cuarto: la fuerte decisión de la dirigencia en medio del Torneo Apertura

Estudiantes de Río Cuarto perdió este sábado con Barracas Central por la fecha 14 del Torneo Apertura, sigue último en su grupo y en los promedios y sus dirigentes tomar una decisión fuerte respecto del plantel.
Estudiantes de Río Cuarto perdió con Barracas Central por la fecha 14 del Torneo Apertura y sus dirigentes tomar una decisión fuerte respecto del plantel.
Estudiantes de Río Cuarto perdió este sábado con Barracas Central por la fecha 14 del Torneo Apertura, sigue último en su grupo y en los promedios y sus dirigentes tomar una decisión fuerte respecto del plantel.
La dirigencia de Asociación Atlética Estudiantes, a través de sus redes sociales, comunicó "a los socios, simpatizantes y a la opinión pública en general, que se ha tomado la determinación de apartar por tiempo indeterminado del plantel profesional a un grupo de futbolistas de la institución".
"Esta medida responde a una decisión consensuada entre la dirigencia y la secretaría técnica , tras evaluar situaciones que no se alinean con la entrega ,compromiso y los objetivos deportivos que nuestra Institución persigue y exige desde siempre", indicó la publicación.
"Los jugadores afectados se entrenarán en forma diferenciada del resto del grupo bajo la supervisión de personal designado por el club", agregó el posteo sin precisar los nombres de los jugadores sancionados.
Estudiantes de Río Cuarto cayó de local ante Barracas Central por 2 a 1, en un encuentro de la 14ta fecha del Torneo Apertura 2026.
Pese a que el gol del mendocino Facundo Cobos achicó la diferencia el conjunto cordobés, ascendido este año, quedó último en su grupo y también en la tabla de los promedios, con apenas un triunfo.
El conjunto riocuartense tiene 5 puntos en una campaña de un triunfo, 2 empates y 10 derrotas, está último en su zona, en la tabla anual y en los promedios.
La tabla anual
Los promedios