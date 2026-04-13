¿Va al Mundial? Se conoció la delicada lesión que tendría el Cuti Romero

Por el lado del Dibu Martínez, el arquero abandonó la entrada en calor del encuentro entre Aston Villa y Nottingham Forest. La preocupación escaló en el ambiente de la Selección argentina por la salida del arquero y la afección del defensor pero, finalmente, el alivio llegó a través de una de las partes al conocerse que el dolor del guardametas fue a causa de una sobrecarga muscular que le permitirá recuperarse para el próximo partido. Por el lado del Cuti, el panorama es otro.

cuti-romero Cuti Romero tiene una lesión en su rodilla que le impedirá jugar hasta una fecha cercana al Mundial.

¿Va al Mundial? Qué pasa con el Cuti Romero

El ex defensor de Belgrano de Córdoba chocó con su propio arquero en el encuentro en el que Tottenham cayó por 1 a 0 ante Sunderland. A los 64 minutos, Cuti Romero salió con mucho dolor en su rodilla y lágrimas en sus ojos.