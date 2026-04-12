Alarma en la Selección Argentina: Cuti Romero salió llorando a 60 días del Mundial 2026

A 60 días para el comienzo de la Copa del Mundo, las alarmas se encienden en la Selección Argentina, más precisamente, en Inglaterra. Sucede que tanto Cristian Cuti Romero como Emiliano Dibu Martínez acusaron lesiones en sus distintos clubes.
El cordobés fue titular en la derrota de su equipo y salió cuando se cumplían los 70 minutos de juego. Preocupación en la Selección Argentina
A 60 días para el comienzo de la Copa del Mundo, las alarmas se encienden en la Selección Argentina, más precisamente, en Inglaterra. Sucede que tanto Cristian Cuti Romero como Emiliano Dibu Martínez acusaron lesiones en sus distintos clubes.
El exdefensor de Belgrano se retiró llorando del campo de juego, mientras que el arquero sintió una molestia en la entrada en calor y no fue ni al banco de los suplentes.
Cuti Romero fue titular y su equipo perdió como visitante ante Sunderland 1 a 0 para quedar en zona de descenso directo. A los 70 minutos, el zaguero se retiró llorando del campo de juego.
Con respecto a "Dibu", el entrenador del Aston Villa, Unai Emery, confirmó que se trata de una lesión en la pantorrilla y señaló que el arquero debió retirarse antes del partido por precaución.
Como si la lesión de estos dos fuese poco, hace días se supo que Lautaro Martínez se resintió del desagarro que lo dejó marginado por varias fechas en el Inter de Italia, por lo que también volverá a estar un tiempo afuera de las canchas.
La Selección Argentina debuta en el Mundial 2026 el 16 de junio ante Argelia, en el Estadio AT&T de Arlington (Texas), y el plazo para la presentación de la lista a FIFA vence el 30 de mayo. El tiempo apremia.
Dejando de lado a la preocupación por la lesión, hay que decir que Romero no pasa un buen momento en los Spurs. Más precisamente, el equipo se encuentra en el puesto 18 de la Premier League con 30 puntos en 32 jornadas, solo por delante del Burnley que tiene 20 y el Wolverhampton con 17.
Todavía debe enfrentar a duros rivales, como Aston Villa, Chelsea y Everton, donde deberá sumar para asegurar su permanencia en la Premier League.