Alarma en la Selección Argentina: Cuti Romero salió llorando a 60 días del Mundial 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2043337850242965799&partner=&hide_thread=false Cuti Romero se fue LESIONADO y LLORANDO hoy en Tottenham.



Durísima imagen, a dos meses del Mundial... pic.twitter.com/3jVt9Gq1P2 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 12, 2026

Con respecto a "Dibu", el entrenador del Aston Villa, Unai Emery, confirmó que se trata de una lesión en la pantorrilla y señaló que el arquero debió retirarse antes del partido por precaución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2043322571853058374&partner=&hide_thread=false Dibu Martínez SINTIÓ UNA MOLESTIA en la entrada en calor del Aston Villa, tras probar un pase largo, y NO FUE NI AL BANCO.



Este es el momento justo de la lesión: pic.twitter.com/cr4myQ7JC1 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 12, 2026

Como si la lesión de estos dos fuese poco, hace días se supo que Lautaro Martínez se resintió del desagarro que lo dejó marginado por varias fechas en el Inter de Italia, por lo que también volverá a estar un tiempo afuera de las canchas.

La Selección Argentina debuta en el Mundial 2026 el 16 de junio ante Argelia, en el Estadio AT&T de Arlington (Texas), y el plazo para la presentación de la lista a FIFA vence el 30 de mayo. El tiempo apremia.

El duro momento de Cuti Romero en Inglaterra

Dejando de lado a la preocupación por la lesión, hay que decir que Romero no pasa un buen momento en los Spurs. Más precisamente, el equipo se encuentra en el puesto 18 de la Premier League con 30 puntos en 32 jornadas, solo por delante del Burnley que tiene 20 y el Wolverhampton con 17.

Todavía debe enfrentar a duros rivales, como Aston Villa, Chelsea y Everton, donde deberá sumar para asegurar su permanencia en la Premier League.