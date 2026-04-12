La lesión del Cuti Romero genera gran preocupación: qué dijo el entrenador del Tottenham

El defensor de la Selección argentina Cristian Cuti Romero se lesionó este domingo en la caída por 1 a 0 del Tottenham ante Sunderland por la Premier League. Roberto de Zerbi, DT de los Spurs, está preocupado.
El defensor Cristian Cuti Romero se lesinó este domingo en la caída del Tottenham ante Sunderland por la Premier League. Qué dijo Roberto de Zerbi
El defensor de la Selección argentina Cristian Cuti Romero se lesionó este domingo en la caída por 1 a 0 del Tottenham ante Sunderland por la Premier League. Roberto de Zerbi, DT de los Spurs, está preocupado.
Cuti Romero fue reemplazado por un fuerte dolor en su rodilla derecha y generó enorme preocupación en Lionel Scaloni, el DT de la Selección argentina, a menos de dos meses para el comienzo del Mundial.
Roberto De Zerbi, entrenador del Tottenham, se refirió a la dolencia del Cuti Romero.
W"Siento mucho el resultado y la lesión de Romero. ¿Si va a estar bien? No lo sé aún", expresó preocupado De Zerbi ante la prensa al terminar el partido.
El DT hizo hincapié en la importancia que tiene el argentino en su equipo: "Siento mucho y me siento muy decepcionado por lo que pasó con Romero. Es nuestro capitán y uno de los jugadores más importantes de mi equipo. Espero que no sea un gran problema".
"Es un buen chico, un gran jugador, con una gran personalidad. Necesitamos a él para terminar la temporada y para lograr nuestro objetivo", añadió De Zerbi.
Cuando transcurrían 23 minutos del segundo tiempo en el partido que el Tottenham jugó de visitante ante el Sunderland, Romero se fue de la cancha llorando. Varios de sus compañeros se acercaron a consolarlo.
Este lunes se le realizará una resonancia para determinar si se trata de un golpe o si sufrió una lesión en el ligamento colateral interno de la rodilla. En caso de haber sufrido esa dolencia, se conocería también el grado de la misma.