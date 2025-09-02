La obra "Prima Facie", el unipersonal que ha conmovido al mundo, llega a Mendoza con la actuación estelar de Julieta Zylberberg. Esta potente pieza, escrita por la dramaturga australiana Suzie Miller y adaptada por Andrea Garrote, tendrá una única función el sábado 6 de septiembre a las 21 en el Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). Las entradas ya están a la venta a través de EntradaWeb y tiene los siguientes valores:
Fin de semana: el unipersonal "Prima Facie" con Julieta Zylberberg llega a Mendoza
La obra que ya triunfó en el mundo, protagonizada en Argentina por Julieta Zylberberg invita a reflexionar sobre el sistema judicial y la violencia de género