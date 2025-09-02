Fin de semana: el unipersonal "Prima Facie" con Julieta Zylberberg llega a Mendoza

Una obra que desafía tus creencias

"Prima Facie" nos presenta a una exitosa joven abogada que se especializa en la defensa de acusados de delitos sexuales. Conoce a la perfección las reglas del juego judicial, disfruta de las absoluciones que consigue y sabe que en su trabajo no hay nada personal. Sin embargo, su mundo se pone de cabeza cuando una situación inesperada la obliga a cuestionar todo lo que creía. La obra es un llamado a la reflexión sobre cómo la sociedad y el sistema judicial miran y escuchan a las víctimas de violencia de género.

Dirigida por Andrea Garrote, esta pieza teatral ha conquistado escenarios de todo el mundo. Tras su estreno en Sídney en 2019, la obra llegó al West End de Londres y a Broadway con actuaciones memorables de Jodie Comer y Vicky Luengo. En Sudamérica, también ha sido aclamada en Chile, Brasil y Colombia. Ahora, el público mendocino tiene la oportunidad de ver la versión argentina, con una actuación magistral de Julieta Zylberberg que le pone cuerpo y alma a un papel de enorme compromiso artístico.