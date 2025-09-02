Inicio Sociedad Fin de semana
Este sábado

Fin de semana: el unipersonal "Prima Facie" con Julieta Zylberberg llega a Mendoza

La obra que ya triunfó en el mundo, protagonizada en Argentina por Julieta Zylberberg invita a reflexionar sobre el sistema judicial y la violencia de género

Por UNO
La obra "Prima Facie", el unipersonal que ha conmovido al mundo, llega a Mendoza con la actuación estelar de Julieta Zylberberg. Esta potente pieza, escrita por la dramaturga australiana Suzie Miller y adaptada por Andrea Garrote, tendrá una única función el sábado 6 de septiembre a las 21 en el Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). Las entradas ya están a la venta a través de EntradaWeb y tiene los siguientes valores:

  • Platea Baja: $36.000
  • Palcos Bajos: $37.000
  • Platea Alta: $34.000
  • Palcos Altos: $35.000
  • Pullman: $33.000
Julieta Zylberberg protagoniza este potente unipersonal este sábado en el Teatro Plaza.

Sinopsis de "Prima Facie"

La potente y conmovedora obra que ya triunfó en el mundo, protagonizada por una brillante Julieta Zylberberg, nos invita a reflexionar sobre el sistema judicial y la violencia de género. Una experiencia teatral que no te podés perder.

Una obra que desafía tus creencias

"Prima Facie" nos presenta a una exitosa joven abogada que se especializa en la defensa de acusados de delitos sexuales. Conoce a la perfección las reglas del juego judicial, disfruta de las absoluciones que consigue y sabe que en su trabajo no hay nada personal. Sin embargo, su mundo se pone de cabeza cuando una situación inesperada la obliga a cuestionar todo lo que creía. La obra es un llamado a la reflexión sobre cómo la sociedad y el sistema judicial miran y escuchan a las víctimas de violencia de género.

Dirigida por Andrea Garrote, esta pieza teatral ha conquistado escenarios de todo el mundo. Tras su estreno en Sídney en 2019, la obra llegó al West End de Londres y a Broadway con actuaciones memorables de Jodie Comer y Vicky Luengo. En Sudamérica, también ha sido aclamada en Chile, Brasil y Colombia. Ahora, el público mendocino tiene la oportunidad de ver la versión argentina, con una actuación magistral de Julieta Zylberberg que le pone cuerpo y alma a un papel de enorme compromiso artístico.

