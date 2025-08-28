Inicio Espectáculos Fin de semana
Este domingo

Doble función teatral con el regreso de dos éxitos del elenco El Globo

La compañía cierra su programación de agosto con el humor de la comedia "Amigas desgraciadas" y la emotiva historia de amor de "Ni me acuerdo ni te olvido", ambas presentadas el mismo día en el Teatro El Círculo

Por UNO
Ni me acuerdo ni te olvido

"Ni me acuerdo ni te olvido", una de las propuestas domingueras en Mendoza del elenco El Globo.

Este domingo 31 de agosto, el elenco teatral mendocino El Globo despide el mes con una imperdible doble función que combina el humor y la emoción. En una misma jornada se popdrá disfrutar de la comedia "Amigas desgraciadas" y de la conmovedora "Ni me acuerdo ni te olvido". Las obras se presentarán en el Teatro El Círculo (Laprida 2210, Ciudad) a las 18 y a las 20:30 respectivamente. Las entradas tienen un valor de $10.000 y pueden adquirirse a través del sitio web de Andes Ticket. También hay un descuento especial para jubilados, disponible únicamente en la taquilla del teatro.

Sobre las obras

"Amigas desgraciadas": humor y verdades a medias, una de las comedias más aplaudidas de la compañía, es un espejo hilarante de las relaciones de amistad. Bajo la dirección de Facundo Fozco, la obra cuenta con las actuaciones de Viviana Manzanares, Renzo Bruno, Susana Leytes, Ricardo Nuarte y el propio director. Con una gran dosis de gracia e inteligencia, la puesta en escena retrata a cinco amigas que se dicen verdades, pero casi siempre mienten; que comparten hasta los engaños y que, hasta cuando lloran, te hacen reír.

Según el director, la propuesta "tiene el tinte perfecto de un grupo de mujeres muy distintas entre sí, que en un momento dado van a descubrir sus miserias". El público femenino, en particular, se sentirá fácilmente identificado con alguno de los personajes de esta comedia desopilante que ha sabido ganarse el aplauso de la audiencia.

Amigas desgraciadas

"Ni me acuerdo ni te olvido": una conmovedora historia de amor. En una propuesta que se desmarca de su tradicional género de comedia, el elenco El Globo presenta una de sus obras más sensibles. Por primera vez en el país, el director Facundo Fozco lleva a escena el entrañable texto del dramaturgo mexicano Víctor Ontiveros, protagonizado por Miguel Boroni, Milagros Palermo y Gladys Zarandon.

La obra narra una historia de amor que toca el corazón al abordar el delicado tema de la demencia senil. La sinopsis reza: "Al final de sus días, Samuel y Antonia se encuentran en la banca de un parque dando de comer a las palomas. Juntos descubrirán que el amor nace del recuerdo, vive de la inteligencia y muere por el olvido". Con personajes principales que generan ternura y empatía, esta propuesta invita al espectador a dejarse llevar por la magia de una historia verdaderamente hermosa y que merece ser vista.

Elenco El Globo

Fundado y dirigido por Facundo Fozco, el elenco El Globo cuenta con casi 13 años de trayectoria en la escena mendocina. A lo largo de este tiempo, el grupo se ha destacado por sus comedias de diferentes tipos, con producciones que han llegado a contar con la participación de figuras nacionales como Flor de la V o Gladys Florimonte.

La compañía, que ha visto algunas de sus obras declaradas de Interés Departamental y Cultural, se ha consolidado como un referente teatral, y actualmente está conformada por un talentoso equipo de actores y actrices.

