Este domingo 31 de agosto, el elenco teatral mendocino El Globo despide el mes con una imperdible doble función que combina el humor y la emoción. En una misma jornada se popdrá disfrutar de la comedia "Amigas desgraciadas" y de la conmovedora "Ni me acuerdo ni te olvido". Las obras se presentarán en el Teatro El Círculo (Laprida 2210, Ciudad) a las 18 y a las 20:30 respectivamente. Las entradas tienen un valor de $10.000 y pueden adquirirse a través del sitio web de Andes Ticket. También hay un descuento especial para jubilados, disponible únicamente en la taquilla del teatro.
Doble función teatral con el regreso de dos éxitos del elenco El Globo
La compañía cierra su programación de agosto con el humor de la comedia "Amigas desgraciadas" y la emotiva historia de amor de "Ni me acuerdo ni te olvido", ambas presentadas el mismo día en el Teatro El Círculo