Doble función teatral con el regreso de dos éxitos del elenco El Globo

"Ni me acuerdo ni te olvido": una conmovedora historia de amor. En una propuesta que se desmarca de su tradicional género de comedia, el elenco El Globo presenta una de sus obras más sensibles. Por primera vez en el país, el director Facundo Fozco lleva a escena el entrañable texto del dramaturgo mexicano Víctor Ontiveros, protagonizado por Miguel Boroni, Milagros Palermo y Gladys Zarandon.

La obra narra una historia de amor que toca el corazón al abordar el delicado tema de la demencia senil. La sinopsis reza: "Al final de sus días, Samuel y Antonia se encuentran en la banca de un parque dando de comer a las palomas. Juntos descubrirán que el amor nace del recuerdo, vive de la inteligencia y muere por el olvido". Con personajes principales que generan ternura y empatía, esta propuesta invita al espectador a dejarse llevar por la magia de una historia verdaderamente hermosa y que merece ser vista.

Elenco El Globo

Fundado y dirigido por Facundo Fozco, el elenco El Globo cuenta con casi 13 años de trayectoria en la escena mendocina. A lo largo de este tiempo, el grupo se ha destacado por sus comedias de diferentes tipos, con producciones que han llegado a contar con la participación de figuras nacionales como Flor de la V o Gladys Florimonte.

La compañía, que ha visto algunas de sus obras declaradas de Interés Departamental y Cultural, se ha consolidado como un referente teatral, y actualmente está conformada por un talentoso equipo de actores y actrices.