La carta elegida del tarot para las predicciones de hoy viernes 14 de noviembre de 2025 es La Templanza, símbolo de armonía, fluidez y sanación profunda. Esta carta representa la alquimia interior, el punto de equilibrio entre lo espiritual y lo terrenal.
¿Qué dicen los arcanos?
Tarot de hoy viernes 14 de noviembre: las predicciones en el amor, dinero y salud
Sumérgete en el místico mundo del tarot y descubre las predicciones en el amor, dinero y salud que los arcanos te deparan para esta jornada. ¿Te animas a conocer tu futuro?
En el tarot, La Templanza enseña que todo proceso vital necesita su ritmo, su pausa y su justa medida; que la paciencia no es pasividad, sino sabiduría activa. Bajo su influencia, el día fluye como un río sereno que encuentra su cauce sin violencia ni prisa. Es un recordatorio de que la serenidad interior atrae los mejores desenlaces.
Tarot de hoy viernes 14 de noviembre: las predicciones en el amor, dinero y salud
- Amor: La Templanza suaviza las tensiones y restablece la comprensión mutua. Quienes estén en pareja sentirán que los conflictos recientes comienzan a disolverse con ternura y palabras honestas. Los solteros pueden vivir una conexión emocional inesperada, nacida de la calma y la empatía. Es un día para escuchar con el corazón y no con el ego, para curar heridas del pasado y abrirse a vínculos equilibrados. La dulzura y la paciencia serán los mayores encantos del día
- Dinero: en el terreno del dinero, esta carta del tarot anuncia una jornada de equilibrio y administración sensata. Es momento de actuar con moderación, evitando gastos impulsivos y decisiones apresuradas. La Templanza bendice los acuerdos, las negociaciones y las asociaciones que nacen desde la confianza y la honestidad. Puede aparecer una oportunidad económica estable, siempre que se mantenga la calma y se observe cada detalle antes de decidir. El crecimiento será lento pero sólido, sostenido por la prudencia y la fe en los propios talentos
- Salud: esta carta irradia energía sanadora y restauradora. Indica recuperación física, alivio emocional y armonía entre cuerpo, mente y espíritu. Es un día excelente para terapias naturales, meditación o actividades que restauren la energía vital. Los procesos de curación avanzarán positivamente si se acompañan con serenidad y autocuidado. La Templanza enseña que cada célula del cuerpo responde al equilibrio interior y que la paz es, en sí misma, un remedio poderoso