El horóscopo chino revela para este domingo 16 de noviembre de 2025 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy domingo 16 de noviembre
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la mañana invita a replantear metas personales desde la serenidad, liberándote de la prisa que nubla tus verdaderos deseos. En la tarde, una conversación amistosa te permitirá ver con más claridad lo que antes parecía confuso. La energía de la noche se vuelve introspectiva, ideal para escribir o meditar sobre decisiones recientes. Una sensación de equilibrio emocional te conecta con lo que valoras profundamente. Pequeños gestos de agradecimiento abrirán una nueva corriente de fortuna en tu entorno
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el amanecer despierta tu paciencia y fortaleza interior para resolver temas que requieren constancia. En la tarde, alguien reconocerá tu esfuerzo y esto renovará tu confianza. La noche transcurre con una energía cálida que favorece el descanso del cuerpo y la mente. Un pensamiento positivo al cerrar el día transformará la semana que comienza. La estabilidad que buscas empieza con la calma que cultivas hoy
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el inicio del día te anima a explorar nuevas oportunidades creativas o laborales que estaban en pausa. En la tarde, una decisión impulsiva podría volverse inspiradora si sigues tu intuición. La noche ofrece un ambiente de alegría compartida con personas afines a tu energía. Algo que parecía distante empieza a tomar forma con fuerza renovada. Tu espíritu se fortalece al actuar con convicción y generosidad
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): por la mañana surgen señales sutiles que guían tus pasos hacia un proyecto espiritual o personal. La tarde es propicia para encuentros amables y reencuentros que calman el alma. En la noche, una reflexión íntima te hará valorar los silencios que acompañan el crecimiento. Algo dentro de ti se reorganiza en armonía con lo que anhelas. La paz que sientes hoy será la base de tus próximos logros
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): el amanecer despierta tu fuerza interior para iniciar cambios que habías postergado. En la tarde, tu magnetismo atrae propuestas y personas que vibran con tu propósito. La noche se vuelve introspectiva, invitándote a cuidar el equilibrio entre acción y descanso. Un pensamiento noble iluminará los pasos que das hacia el futuro. Lo que construyas hoy tendrá raíces profundas y duraderas
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la mañana te impulsa a cerrar ciclos emocionales desde la comprensión y no desde la prisa. Durante la tarde, surge una conexión inesperada que te inspira nuevas ideas o caminos. La noche vibra con energía sanadora si te permites el silencio y la música. Tus pensamientos más sabios florecen cuando escuchas sin juzgar. Este día te enseña a confiar en los ritmos naturales de tu propio corazón
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el amanecer llega con la chispa de la aventura y el deseo de moverte hacia nuevas experiencias. En la tarde, podrías sentir la necesidad de liberar emociones retenidas a través del arte o el deporte. La noche ofrece un aire de celebración íntima, donde el alma se relaja entre risas sinceras. Una noticia esperada puede comenzar a manifestarse de forma suave. Este día fortalece tu optimismo y tu confianza en la vida
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): el inicio del día se tiñe de gratitud por lo que has logrado, aunque aún no lo valores del todo. La tarde trae armonía familiar y el deseo de compartir algo bello con los tuyos. En la noche, la intuición se eleva y te permite comprender una emoción que necesitaba expresión. Un recuerdo cobra nuevo sentido y te llena de ternura. Hoy el universo te recompensa con sosiego y equilibrio emocional
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la mañana te impulsa a resolver asuntos con astucia y un toque de humor que desactiva tensiones. En la tarde, podrías recibir una sorpresa alentadora relacionada con un proyecto reciente. La noche inspira creatividad, ideal para planificar futuros pasos. Una conversación espontánea te abrirá nuevas perspectivas. Cada acción ligera hoy se convierte en una semilla de prosperidad futura
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): al amanecer sientes el deseo de poner orden en tu entorno físico y mental. En la tarde, una charla sincera con alguien cercano alivia viejas tensiones. La noche transcurre bajo un aire de inspiración que despierta tus talentos dormidos. Un detalle estético o artístico cobrará relevancia inesperada. La belleza en lo cotidiano será tu mejor aliada en este día
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la mañana comienza con claridad mental y una sensación de justicia interior. En la tarde, podrías actuar como mediador en un asunto que requiere tacto y empatía. La noche ofrece serenidad para cerrar la semana con equilibrio emocional. Tus esfuerzos recientes comienzan a dar señales de reconocimiento. La calma que irradias influirá positivamente en quienes te rodean
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el amanecer llega con dulzura y un deseo de reconectar con tus placeres simples. En la tarde, un gesto afectuoso o un mensaje sincero reaviva la alegría de tu entorno. La noche invita al descanso profundo y al disfrute sin culpa. Algo pequeño que hagas hoy se convertirá en un recuerdo luminoso. Este día te enseña que la ternura también es una forma de fortaleza