La leyenda de la Viuda: la mujer que hizo un pacto para vengarse y aterroriza a los infieles

La Viuda (1) La Viuda es el alma de una señora que al enterarse de que su marido le era infiel firmó un contrato con el diablo para vivir eternamente y poder vengarse.

La Viuda: la leyenda de pactos y venganza

La historia de la Viuda es una de las leyendas más aterradoras y conocidas del folclore latinoamericano. Su figura, siempre envuelta en un vestido negro y con el rostro cubierto por un velo, representa la furia, el dolor y la venganza de una mujer traicionada que no encontró paz ni en la muerte.

Cuentan que hace más de un siglo, en un pequeño pueblo, vivía una mujer profundamente enamorada de su esposo. Sin embargo, una noche descubrió su infidelidad con otra mujer del lugar. Desgarrada por la traición, la Viuda (como se la conocería después) hizo un pacto con fuerzas oscuras para vengarse no solo de su marido, sino de todos los hombres infieles.

Se dice que esa misma noche incendió su casa con él adentro y desapareció entre las llamas. Desde entonces, su espíritu vaga por los caminos rurales, buscando a quienes cometen las mismas faltas que la condenaron al sufrimiento eterno.

La Viuda (2) En la zona de los Valles Calchaquíes se dieron varios casos de paisanos que fueron "espantados" por la viuda.

Los relatos populares aseguran que la Viuda se aparece en noches sin luna, caminando lentamente por los caminos o carreteras solitarias. Suele pedir ayuda a los conductores o acercarse a hombres que transitan solos de madrugada. Algunos aseguran haberla visto llorar antes de desaparecer, dejando un fuerte olor a azufre o flores marchitas.

En varias regiones de Argentina, Chile, México y Colombia, se cuenta que la Viuda no perdona a los hombres desleales. Su figura se ha convertido en un símbolo contra la traición, representando la furia de las mujeres engañadas.