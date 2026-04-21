Un menor de 15 años fue baleado cerca del Parque Central y aseguró que fue para robarle la bicicleta

El menor de 15 años ingresó cerca de las 6.30 al Hospital Carrillo, de Las Heras. En ese nosocomio lo asistieron por una herida de arma de fuego en la pantorrilla de la pierna izquierda, según indicaron desde el Ministerio de Seguridad.

Según manifestó el adolescente a personal médico y a los policías que lo entrevistaron, minutos antes estaba circulando en bicicleta por las inmediaciones del Parque Central cuando fue víctima de un robo.