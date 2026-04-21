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Investigan el hecho

Un menor de 15 años fue baleado cerca del Parque Central y aseguró que fue para robarle la bicicleta

El robo ocurrió en horas de la madrugada de este martes en Ciudad y la víctima sufrió un disparo en una de sus piernas

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El presunto robo es investigado por las autoridades. Imagen ilustrativa.

El presunto robo es investigado por las autoridades. Imagen ilustrativa.

Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Un adolescente fue baleado en la madrugada de este lunes cuando se encontraba por las inmediaciones del Parque Central. La víctima, que se encuentra fuera de peligro, manifestó que el hecho ocurrió en Ciudad cuando le robaron la bicicleta en la que circulaba.

El menor de 15 años ingresó cerca de las 6.30 al Hospital Carrillo, de Las Heras. En ese nosocomio lo asistieron por una herida de arma de fuego en la pantorrilla de la pierna izquierda, según indicaron desde el Ministerio de Seguridad.

Según manifestó el adolescente a personal médico y a los policías que lo entrevistaron, minutos antes estaba circulando en bicicleta por las inmediaciones del Parque Central cuando fue víctima de un robo.

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El adolescente de 15 a&ntilde;os dijo que delincuentes intentaron robarle su bicicleta. Imagen ilustrativa.

El adolescente de 15 años dijo que delincuentes intentaron robarle su bicicleta. Imagen ilustrativa.

El chico explicó que a la altura de calle Perú, cerca del supermercado Coto, fue abordado por entre 2 y 3 ladrones que lo amenazaron, lo balearon y le quitaron su bicicleta rodado 26, aunque no pudo brindar mayores detalles sobre el robo.

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