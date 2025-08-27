Inicio Sociedad ruda
No es por malos cuidados: qué significa que la planta de ruda tenga sus hojas secas

Si en el jardín o en una maceta dentro de casa tienes una ruda y la misma exhibe hojas secas, el motivo central lo sabrá el Feng Shui

Walter Vasquez
La ruda es considerada una planta sagrada por distintas culturas. Además de caracterizarse por su fácil crecimiento en cualquier sector del jardín, este ejemplar es venerado por el Feng Shui gracias a sus propiedades energéticas. Sin embargo, pocos saben qué significa ver una especie de este tipo marchita o con las hojas secas.

¿Qué significa que la planta de ruda tenga sus hojas secas?

Aunque muchas personas creen que una planta de ruda puede secarse o marchitarse debido a los malos cuidados de jardinería, también es cierto que en casi todos los casos la verdadera causa está detrás de su efecto energético.

Significado de ver una ruda seca en el jardín.

En primera instancia, es menester saber que la ruda es un ejemplar resistente, ideal para principiantes en jardinería, por lo cual difícilmente se marchite por el mal accionar de la mano del hombre. Por lo tanto, si la planta está secándose, la razón está ligada al Feng Shui.

En concreto, según los postulados de esta filosofía asiática de origen taoísta, si una ruda tiene las hojas secas es porque ha cumplido su propósito: absorber la carga de malas energías o las vibras no deseadas. Por esta razón, la planta ya cumplió su ciclo energético y necesita ser renovada.

Esta planta es resistente. Si se seca, la razón está detrás de sus cualidades energéticas.

En este sentido, en primer lugar será necesario quitar la planta del jardín o de la maceta. Si lo deseas, puedes sembrar otra ruda para continuar beneficiándote con las propiedades energéticas que le confiere el Feng Shui. Después, con las ramas secas del ejemplar, podrás quemarlas y sahumar todos los rincones del hogar, liberando así las malas energías.

Cómo cuidar una planta de ruda

Más allá de que la ruda sea un ejemplar resistente, debemos tener en cuenta los cuidados básicos para que esta planta crezca en óptimas condiciones y cumpla sus tareas energéticas:

  • Riego: la planta solo se debe regar cuando el sustrato esté seco, evitando que se encharquen las raíces.
  • Iluminación: procura que la ruda reciba 6 horas de luz natural indirecta. Puedes colocarla detrás de un árbol.
  • Sustrato: la ruda requiere de una tierra de drenaje óptimo, que sea suelta para que sus raíces no se dañen.

