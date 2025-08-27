No es por malos cuidados: qué significa que la planta de ruda tenga sus hojas secas

En concreto, según los postulados de esta filosofía asiática de origen taoísta, si una ruda tiene las hojas secas es porque ha cumplido su propósito: absorber la carga de malas energías o las vibras no deseadas. Por esta razón, la planta ya cumplió su ciclo energético y necesita ser renovada.

Ruda Esta planta es resistente. Si se seca, la razón está detrás de sus cualidades energéticas.

En este sentido, en primer lugar será necesario quitar la planta del jardín o de la maceta. Si lo deseas, puedes sembrar otra ruda para continuar beneficiándote con las propiedades energéticas que le confiere el Feng Shui. Después, con las ramas secas del ejemplar, podrás quemarlas y sahumar todos los rincones del hogar, liberando así las malas energías.

Cómo cuidar una planta de ruda

Más allá de que la ruda sea un ejemplar resistente, debemos tener en cuenta los cuidados básicos para que esta planta crezca en óptimas condiciones y cumpla sus tareas energéticas: