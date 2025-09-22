Encontraron el cuerpo de un jubilado en un descampado con un balazo en la cabeza.

Jubilaldo secuestro muerte El jubilado que se encontraba desaparecido desde el miércoles fue hallado sin vida en un descampado con un balazo en la cabeza. Foto gentileza pagina12.com.ar

Desde un primer momento, al denunciarse su desaparición, la investigación estaba centrada en la averiguación de paradero, pero luego de analizar las imágenes de las cámaras de seguridad, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Zárate-Campana lograron establecer que De Francesco fue secuestrado cerca de su domicilio, en la calle Valentín Alsina al 1000.

Las cámaras de seguridad mostraban además, que el hombre fue abordado por cuatro personas que se lo llevaron en su propio auto. Los investigadores manejan como hipótesis que el jubilado para robarle dinero que tenía en su casa, una suma cercana a los 250 mil dólares, según fuentes judiciales.

Con los elementos reunidos, la Justicia de Zárate-Campana a cargo del fiscal Juan Manuel Esperante ordenó la detención de tres personas involucradas en el secuestro y muerte del jubilado. Se trata de Alejo Moreno, un funcionario municipal del Centro de Operaciones de Zárate (COZ) que no tenía antecedentes ni sumarios internos; Néstor Irvin Matencio Limache, un ciudadano de Campana, y María Ludmila Valentini, sargento de la Policía Bonaerense del Comando de Patrullas de Campana, que sería pareja de Moreno, mientras que en las últimas horas quedó aprehendido un hombre de nacionalidad peruana, quien habría actuado como entregador.

Todos ellos serán indagados por la Fiscalia interviniente y seguramente imputados en la causa. Además, los investigadores lograron establecer que dos vehículos, un Volkswagen Gol blanco y un Ford Focus, fueron secuestrados ya que habrían sido utilizados en el secuestro de De Francesco y están siendo peritados para tratar de obtener más información relacionada al crimen.

Jubilado secuestro auto Uno de los vehículos que fueron utilizados en el secuestro y posterior asesinado del jubilado. Hay cuatro detenidos. Foto gentileza Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Juan Manuel Iglesias, secretario de Protección Ciudadana de Zárate, afirmó que ya habían intentado entrar a la casa del jubilado y quisieron engañarlo invitándolo a la fiesta de cumpleaños del padre de uno de los implicados, aunque él no habría aceptado. El funcionario aseguró que De Francesco era un hombre muy querido por los vecinos, quienes en las últimas horas reclamaron justicia por lo sucedido.

La causa quedó a cargo de la jueza Graciela Adriana Cione, del Juzgado N°1 de Zárate-Campana, y fue caratulado como “privación ilegal de la libertad agravada en concurso real con homicidio”.