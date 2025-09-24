Luego tuvo un papel en la popular serie de USA Network La zona muerta desde 2002 a 2007, donde también se desempeñó como productor. En 2008 fue convocado por Christopher Nolan para realizar un papel pequeño en Batman: el caballero de la noche.

En 2021 apareció en Halloween Kills, donde interpretó el papel de Tommy Doyle, y en 2024 realizó su último trabajo en la película Detonantes.

También podemos mencionar que Anthony fue apodado el cerebrito del Brat Pack y con apenas 17 años llegó a formar parte del reparto del mítico “Saturday Night Live”, en donde estuvo una temporada completa.

Embed - Anthony Michael Hall Reminisces on Being SNL's Youngest Cast Member at 17, Talks Reacher

¿Qué es el Brat Pack?

El Brat Pack fue un apodo que la revista New York dio a un grupo de jóvenes actores de los años 80, como Molly Ringwald, Emilio Estevez, Rob Lowe, Anthony Michael Hall, Demi Moore, y Andrew McCarthy, quienes protagonizaron películas orientadas a adolescentes y eran conocidos tanto por su éxito en pantalla como por sus fiestas y vida social.

El término fue acuñado por el periodista David Blum, y se trataba de un juego de palabras con el "Rat Pack" de Frank Sinatra y fue mal visto por muchos miembros, que sintieron que marcaba sus carreras de forma negativa.