Encontraron al actor turco desaparecido en las calles del centro y él relató lo que le pasó

Qué pasó con el actor turco durante una semana

Nedim Serkan Durak explicó a los efectivos con un castellano muy básico que tras quedarse sin sus cosas después de pasear por una plaza o un parque, caminó por las calles de Mendoza hasta que se hizo amigo de un grupo de gente en situación de calle y se quedó con ellos.

Le dijo a los policías que le había mandado correos a sus allegados porque se sentía mal y después lanzó su celular al canal Cacique Guaymallén, en la Costanera, por eso no tuvo más actividad en instagram y sus familiares no podían comunicarse con él. Además, dijo que no quería tener contacto con sus allegados.

busqueda actor turco Nadim Serkan Durak 2.jpg El actor turco Nedim Serkan Durak, de 55 años, se alojó en un hotel del centro de Mendoza desde el 25 al 31 de enero, y después no se supo más nada de él, hasta este viernes.

Luego de contar lo que vivió durante casi una semana, los policías lo llevaron al Polo Judicial para realizar los tramites correspondientes a su identificación y luego será llevado a un hospital para que sea evaluado y asistido en caso de ser necesario.

Mientras, un amigo del actor turco de Buenos Aires partió hacia Mendoza para hacerse cargo de él.

Quién es el actor turco

Tiene 55 años y desde que terminó la secundaria estudió actuación. Durante 1986 y 2017 participó en más de 38 obras de teatro y en más de 250 puestas en escena. El actor turco también fue director, formador y docente de actuación.

Además de participar en artes escénicas en Estambul, también incursionó por el cine y en el último tiempo se dedicó a escribir su libro sobre obras de arte, Replik.