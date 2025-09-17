Ni casa prefabricada ni casa contenedor: la Tiny House que venden en Mercado Libre por 22.000 dólares

Ventajas de una Tiny House

A diferencia de las construcciones convencionales, que pueden demorar meses o años, las Tiny House se fabrican en un entorno controlado (una fábrica o taller). Luego se transportan al terreno, donde se ensamblan en cuestión de días o un par de semanas.

Esta eficiencia da como resultado una reducción significativa de costos y un menor impacto ambiental, ya que se optimiza el uso de materiales y se minimiza la generación de residuos.

Otra característica muy atractiva de una Tiny House es su naturaleza acoplable (similar a la de una casa modular). Esta cualidad permite a los propietarios iniciar su proyecto con un espacio base, como una unidad de 24 m2 y luego agregar módulos adicionales a medida que sus necesidades y presupuesto lo permitan.

Así, una vivienda puede crecer con la familia, incorporando nuevas habitaciones, baños, un living más amplio o incluso una cochera, sin las complejidades ni la suciedad de una obra tradicional. La flexibilidad del diseño es enorme: los módulos permiten diferentes fachadas y acabados. Además cuentan con el apoyo de diseñadores y decoradores de interiores para lograr estilos únicos y modernos que se adapten al gusto de cada cliente.

Aparte de la flexibilidad, los módulos habitacionales ofrecen la posibilidad de una entrega "llave en mano", lo que significa que el comprador recibe la vivienda completamente terminada y lista para habitar.

Sin embargo, quienes deseen participar activamente en el proceso o distribuir la inversión en etapas, existe la opción de adquirir módulos "semi-terminados", que se entregan con la estructura externa completa, permitiendo al propietario encargarse de los acabados interiores a su propio ritmo.

Este enfoque híbrido empodera al cliente, dándole el control sobre los detalles finales de su hogar.