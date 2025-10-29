La creciente demanda de soluciones habitacionales ágiles y accesibles ha puesto el foco de muchas personas en una casa prefabricada o una casa contenedor. En este contexto, el modelo de cabaña o casa prefabricada Premium de 30 m² que venden en Mercado Libre por $9,5 millones es una opción llave en mano para vivienda temporal o residencia de fin de semana.
La casa prefabricada premium que venden en Mercado Libre por $9,5 millones y se entrega en 30 días
Una solución habitacional de 30 m2 y montaje rápido que se destaca por su estructura modular y la incorporación de materiales estándar del mercado
El diseño integra una pequeña galería de 1,5 metros, la distribución interna se organiza de manera eficiente para el reducido espacio: dos dormitorios, una cocina-comedor y un baño. La especificación de materiales indica un enfoque práctico y funcional.
El techo de esta cabaña prefabricada es de chapa de zinc calibre 27, un estándar en la construcción modular que ofrece durabilidad y bajo mantenimiento. sin embargo, hay que tener en cuenta que su aislación térmica y acústica dependerá en gran medida del paquete de cielorraso y aislantes interiores no detallados en la propuesta.
Las aberturas son de aluminio blanco con vidrio, una solución económica y muy resistente.
Cabaña prefabricada: con qué servicios viene
La instalación de servicios básicos incluye:
- Cañería de agua por termofusión, lo que garantiza una red sanitaria moderna y confiable.
- Cañería de corrugado para la instalación eléctrica, un punto clave a tener en cuenta, ya que el diámetro y calidad de los cables deben ser verificados por un electricista matriculado.
- Las puertas interiores son de tipo placa, mientras que la de acceso es una puerta de chapa doble inyectada, proporcionando un nivel básico de seguridad y aislación.
- Finalmente, es importante destacar que el flete queda a cargo del comprador y existe una promesa de entrega en 30 días por parte de la empresa que publicó la cabaña, factores logísticos y contractuales que el interesado debe negociar y evaluar antes de la compra.
Ventajas y desventajas de la construcción en seco
La construcción en seco ofrece importantes beneficios, pero también presenta consideraciones específicas para el comprador.
Enre las ventajas se destacan:
- Rapidez de Montaje. Significativamente más corta que la obra húmeda tradicional.
- Menor Generación de Residuos. Un proceso más limpio y organizado en el sitio.
- Precisión Dimensional. Las piezas estandarizadas aseguran una mayor exactitud en el ensamblaje.
- Versatilidad. La posibilidad de consultar modelos con plataforma o en altura (opcional) demuestra flexibilidad de adaptación al terreno.
Entre las desventajas hay que señalar:
Vida útil y mantenimiento. La durabilidad percibida puede ser menor a la de una construcción de mampostería si no se utilizan aislaciones de alta calidad.
- Acabados y personalización. Los diseños modulares suelen ofrecer menos libertad creativa en los acabados.
- Costos adicionales. como se dijo, el flete no está incluido y la conexión a servicios (luz, agua, cloaca) corre por cuenta del comprador.
- Aislamiento Térmico/Acústico. Depende completamente del paquete de aislación interior utilizado, el cual no está especificado en el listado.