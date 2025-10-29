Inicio Sociedad Casa prefabricada
Construcción en seco

La casa prefabricada premium que venden en Mercado Libre por $9,5 millones y se entrega en 30 días

Una solución habitacional de 30 m2 y montaje rápido que se destaca por su estructura modular y la incorporación de materiales estándar del mercado

Por UNO
La cabaña o casa prefabricada que entregan en 30 días en Mercado Libre.

La cabaña o casa prefabricada que entregan en 30 días en Mercado Libre.

La creciente demanda de soluciones habitacionales ágiles y accesibles ha puesto el foco de muchas personas en una casa prefabricada o una casa contenedor. En este contexto, el modelo de cabaña o casa prefabricada Premium de 30 m² que venden en Mercado Libre por $9,5 millones es una opción llave en mano para vivienda temporal o residencia de fin de semana.

El diseño integra una pequeña galería de 1,5 metros, la distribución interna se organiza de manera eficiente para el reducido espacio: dos dormitorios, una cocina-comedor y un baño. La especificación de materiales indica un enfoque práctico y funcional.

Casa prefabricada por dentro dormitorio
En pocos metros, la distribuci&oacute;n interna se organiza eficientemente.

En pocos metros, la distribución interna se organiza eficientemente.

El techo de esta cabaña prefabricada es de chapa de zinc calibre 27, un estándar en la construcción modular que ofrece durabilidad y bajo mantenimiento. sin embargo, hay que tener en cuenta que su aislación térmica y acústica dependerá en gran medida del paquete de cielorraso y aislantes interiores no detallados en la propuesta.

Las aberturas son de aluminio blanco con vidrio, una solución económica y muy resistente.

Cabaña prefabricada: con qué servicios viene

La instalación de servicios básicos incluye:

  • Cañería de agua por termofusión, lo que garantiza una red sanitaria moderna y confiable.
  • Cañería de corrugado para la instalación eléctrica, un punto clave a tener en cuenta, ya que el diámetro y calidad de los cables deben ser verificados por un electricista matriculado.
  • Las puertas interiores son de tipo placa, mientras que la de acceso es una puerta de chapa doble inyectada, proporcionando un nivel básico de seguridad y aislación.
  • Finalmente, es importante destacar que el flete queda a cargo del comprador y existe una promesa de entrega en 30 días por parte de la empresa que publicó la cabaña, factores logísticos y contractuales que el interesado debe negociar y evaluar antes de la compra.
Cabaña o casa prefabricada
Otro modelo de casa prefabricada que venden en Mercado Libre.

Otro modelo de casa prefabricada que venden en Mercado Libre.

Ventajas y desventajas de la construcción en seco

La construcción en seco ofrece importantes beneficios, pero también presenta consideraciones específicas para el comprador.

Enre las ventajas se destacan:

  • Rapidez de Montaje. Significativamente más corta que la obra húmeda tradicional.
  • Menor Generación de Residuos. Un proceso más limpio y organizado en el sitio.
  • Precisión Dimensional. Las piezas estandarizadas aseguran una mayor exactitud en el ensamblaje.
  • Versatilidad. La posibilidad de consultar modelos con plataforma o en altura (opcional) demuestra flexibilidad de adaptación al terreno.

Entre las desventajas hay que señalar:

Vida útil y mantenimiento. La durabilidad percibida puede ser menor a la de una construcción de mampostería si no se utilizan aislaciones de alta calidad.

  • Acabados y personalización. Los diseños modulares suelen ofrecer menos libertad creativa en los acabados.
  • Costos adicionales. como se dijo, el flete no está incluido y la conexión a servicios (luz, agua, cloaca) corre por cuenta del comprador.
  • Aislamiento Térmico/Acústico. Depende completamente del paquete de aislación interior utilizado, el cual no está especificado en el listado.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar