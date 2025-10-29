La casa prefabricada premium que venden en Mercado Libre por $9,5 millones y se entrega en 30 días

El diseño integra una pequeña galería de 1,5 metros, la distribución interna se organiza de manera eficiente para el reducido espacio: dos dormitorios, una cocina-comedor y un baño. La especificación de materiales indica un enfoque práctico y funcional.

El techo de esta cabaña prefabricada es de chapa de zinc calibre 27, un estándar en la construcción modular que ofrece durabilidad y bajo mantenimiento. sin embargo, hay que tener en cuenta que su aislación térmica y acústica dependerá en gran medida del paquete de cielorraso y aislantes interiores no detallados en la propuesta.