Ni casa contenedor, ni casa prefabricada: la Tiny House que venden en Mercado Libre por $15 millones

Así es la Tiny House que venden en Mercado Libre por $15 millones

La Tiny House publicada en mercado Libre, cuyas dimensiones son 3,00 metros de ancho, 3,60 metros de largo y 3,00 metros de alto, ofrece un espacio optimizado sin sacrificar prestaciones de una vivienda tradicional.

Su propuesta está basada en una sólida estructura de tubos de acero estructural laminados en frío, complementada por muros exteriores de Steel Framing de 100 mm.

Este sistema constructivo, conocido por su rapidez, durabilidad y eficiencia energética (con una vida útil de hasta 300 años según expertos), integra una aislación térmica de EPS de 25mm y un revestimiento exterior de siding símil madera, que puede ser personalizado a gusto del cliente.

Así es por dentro la Tiny House que venden en Mercado Libre por $15 millones

Según la publicación, quienes adquieran esta Tiny House se beneficiarán con sus aberturas de aluminio línea Módena, que aseguran hermeticidad y aislamiento. El piso, de vinílico símil madera y tipo click de alto tránsito, no solo es estético sino también resistente y de bajo mantenimiento.

Con respecto a las instalaciones, el módulo viene preparado para una vida confortable. La instalación eléctrica cumple con todas las normativas (según IRAM), incluyendo un tablero completo con disyuntor diferencial y llaves termomagnéticas, además de tomas dobles y un circuito especial para aire acondicionado. La iluminación se resuelve con modernos artefactos LED, garantizando eficiencia energética.

Los espacios clave de cualquier hogar (y una Tiny House no es la excepción), como la cocina y el baño, cuentan con terminaciones de primera línea. La cocina incluye una mesada de granito nacional, muebles bajo mesada en melamina de 18mm con herrajes de calidad, y una bacha de acero inoxidable Johnson&Johnson con grifería monocomando.

El baño no se queda atrás, incorporando un vanitory, sanitarios marca Roca/Capea o similar, y un receptáculo de ducha con grifería monocomando y mampara, lo que subraya un diseño funcional y sofisticado.