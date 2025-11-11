Usando unos jeans viejos y un truco: te explico cómo coser una funda para cargar el celular

Lo ideal es tener un buen costurero con todos los materiales que puedas necesitar, afilar bien las tijeras y elegir las agujas e hilos aptas para cada truco. La tela de jeans por lo general se cose con agujas de 18, en máquina de coser, y con un hilo de algodón firme.

Un truco de costura y algo más: breve historia de los jeans

Los jeans son una prenda muy cómoda y popular que nació hace varios años en Estados Unidos como una prenda de trabajo, destinada a los mineros de California que requerían de un tipo de pantalón resistente y durable.

Levi Strauss y el sastre Jacob Davis, crearon y patentaron los jeans reforzados en 1873. Con el paso del tiempo, los jeans dejaron de ser únicamente una prenda de trabajo y comenzó a formar parte de la juventud, como un símbolo de moda y rebeldía.

jeans La tela de jean continúa siendo un éxito en la industria debido a su resistencia y versatilidad.

Actualmente, existen muchísimos modelos, cortes, tejidos y estilos de jeans. Un pantalón de este tipo y de esta tela, es un complemento clásico que se puede utilizar en cualquier ocasión, combinado con blusas, remeras, camisas, botas y zapatillas.

Con unos jeans viejos puedes confeccionar bolsos, shorts, accesorios para el pelo, carteras, almohadas, mantas y todo tipo de prenda de ropa.

Paso a paso: cómo coser una funda para cargar el celular usando unos jeans viejos

Para este truco de costura vas a necesitar: retazos de unos viejos jeans, (si quieres pueden ser los bolsillos) hilo, aguja, tijeras y muchas ganas de crear. A continuación te dejo el video para que puedas realizar mejor el truco.

Embed - Estuche para cargar el celular l Reciclando tus jeans