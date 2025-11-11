Inicio Sociedad jeans
Costura en casa

Usando unos jeans viejos y un truco: te explico cómo coser una funda para cargar el celular

Un truco de costura es una herramienta necesaria para el hogar. Hoy te comparto una técnica para que aproveches esos viejos jeans que tienes en el armario

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Con unos jeans viejos y un truco puedes crear un accesorio de costura muy útil.

Con unos jeans viejos y un truco puedes crear un accesorio de costura muy útil.

Unos jeans viejos son una oportunidad de costura que no puedes dejar pasar. Con unos pantalones de este material puedes crear muchas prendas y accesorios en casa, sin gastar de más. Para ello, solo necesitas un truco de costura y algunos materiales.

Hoy te comparto un truco muy sencillo para que puedas reutilizar los bolsillos de los jeans o los recortes que tengas, para crear una funda para cargar el celular. Toma nota y presta atención a este truco de hilos ingenioso y barato.

coser jeans
El&nbsp;pantal&oacute;n&nbsp;de jean permite crear outfits elegantes, urbanos, c&oacute;modo y modernos.

El pantalón de jean permite crear outfits elegantes, urbanos, cómodo y modernos.

Antes de emprender cualquier proyecto o truco de costura en casa, es importante tener bien claras las metas y comenzar con trucos sencillos y tutoriales básicos.

Lo ideal es tener un buen costurero con todos los materiales que puedas necesitar, afilar bien las tijeras y elegir las agujas e hilos aptas para cada truco. La tela de jeans por lo general se cose con agujas de 18, en máquina de coser, y con un hilo de algodón firme.

Un truco de costura y algo más: breve historia de los jeans

Los jeans son una prenda muy cómoda y popular que nació hace varios años en Estados Unidos como una prenda de trabajo, destinada a los mineros de California que requerían de un tipo de pantalón resistente y durable.

Levi Strauss y el sastre Jacob Davis, crearon y patentaron los jeans reforzados en 1873. Con el paso del tiempo, los jeans dejaron de ser únicamente una prenda de trabajo y comenzó a formar parte de la juventud, como un símbolo de moda y rebeldía.

jeans
La tela de jean contin&uacute;a siendo un &eacute;xito en la industria debido a su resistencia y versatilidad.&nbsp;

La tela de jean continúa siendo un éxito en la industria debido a su resistencia y versatilidad.

Actualmente, existen muchísimos modelos, cortes, tejidos y estilos de jeans. Un pantalón de este tipo y de esta tela, es un complemento clásico que se puede utilizar en cualquier ocasión, combinado con blusas, remeras, camisas, botas y zapatillas.

Con unos jeans viejos puedes confeccionar bolsos, shorts, accesorios para el pelo, carteras, almohadas, mantas y todo tipo de prenda de ropa.

Paso a paso: cómo coser una funda para cargar el celular usando unos jeans viejos

Para este truco de costura vas a necesitar: retazos de unos viejos jeans, (si quieres pueden ser los bolsillos) hilo, aguja, tijeras y muchas ganas de crear. A continuación te dejo el video para que puedas realizar mejor el truco.

Embed - Estuche para cargar el celular l Reciclando tus jeans
  1. Marca la tela de jean tal como se ve en el video, tomando las medidas del celular para que entre bien. Recorta las piezas.
  2. Realiza un orificio en la tela principal que tenga el tamaño correcto para que pueda engancharse la funda al cargador.
  3. Cose todas las partes siguiendo el tutorial y listo, tu soporte para cargar el celular hecho con jeans reciclados ya está listo para ser usado.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar