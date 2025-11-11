Usando unos jeans viejos y un truco: te explico cómo coser una funda para cargar el celular

Hoy te comparto un truco muy sencillo para que puedas reutilizar los bolsillos de los jeans o los recortes que tengas, para crear una funda para cargar el celular. Toma nota y presta atención a este truco de hilos ingenioso y barato.
Antes de emprender cualquier proyecto o truco de costura en casa, es importante tener bien claras las metas y comenzar con trucos sencillos y tutoriales básicos.
Lo ideal es tener un buen costurero con todos los materiales que puedas necesitar, afilar bien las tijeras y elegir las agujas e hilos aptas para cada truco. La tela de jeans por lo general se cose con agujas de 18, en máquina de coser, y con un hilo de algodón firme.
Un truco de costura y algo más: breve historia de los jeans
Los jeans son una prenda muy cómoda y popular que nació hace varios años en Estados Unidos como una prenda de trabajo, destinada a los mineros de California que requerían de un tipo de pantalón resistente y durable.
Levi Strauss y el sastre Jacob Davis, crearon y patentaron los jeans reforzados en 1873. Con el paso del tiempo, los jeans dejaron de ser únicamente una prenda de trabajo y comenzó a formar parte de la juventud, como un símbolo de moda y rebeldía.
Actualmente, existen muchísimos modelos, cortes, tejidos y estilos de jeans. Un pantalón de este tipo y de esta tela, es un complemento clásico que se puede utilizar en cualquier ocasión, combinado con blusas, remeras, camisas, botas y zapatillas.
Con unos jeans viejos puedes confeccionar bolsos, shorts, accesorios para el pelo, carteras, almohadas, mantas y todo tipo de prenda de ropa.
Paso a paso: cómo coser una funda para cargar el celular usando unos jeans viejos
Para este truco de costura vas a necesitar: retazos de unos viejos jeans, (si quieres pueden ser los bolsillos) hilo, aguja, tijeras y muchas ganas de crear. A continuación te dejo el video para que puedas realizar mejor el truco.
- Marca la tela de jean tal como se ve en el video, tomando las medidas del celular para que entre bien. Recorta las piezas.
- Realiza un orificio en la tela principal que tenga el tamaño correcto para que pueda engancharse la funda al cargador.
- Cose todas las partes siguiendo el tutorial y listo, tu soporte para cargar el celular hecho con jeans reciclados ya está listo para ser usado.