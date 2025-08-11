Fentanilo contaminado: confirman 76 muertes y la problemática podría seguir en aumento

Salud fentanilo contaminado.jpg Fentanilo contaminado: los pacientes fallecidos ya son 38 y hay 60 casos en observación Foto gentileza ambito.com

"Uno tuvo una alta circulación y se aplicó ampliamente; del otro, no llegó a administrarse ninguna dosis porque recién había salido a la calle", precisó el magistrado.

Ya no circulan ampollas de fentanilo contaminado, dijo la Justicia

El operativo de control permitió recuperar 115.000 ampollas en allanamientos y frenar la aplicación de unas 30.000 que aún permanecían en hospitales. El juez buscó llevar tranquilidad al público, asegurando que "hoy no circulan ampollas (de fentanilo) contaminadas".

Para detectar víctimas no reportadas oficialmente, el equipo judicial cruzó datos de ampollas administradas con historias clínicas y registros de fallecimientos, presumiendo que las dosis contaminadas ya no estaban en stock.

"Esto no llegó a un techo. Lamentablemente, con el correr de los días, el número de víctimas podría aumentar", reconoció Kreplak. El lote más distribuido contenía 154.000 ampollas, de las cuales 1.300 se aplicaron solo en el Hospital Italiano platense.

"Por el momento, hay 24 personas bajo sospecha, pero ninguna detenida. Es una causa extensa, compleja, con múltiples aristas. Estamos determinando las víctimas en todo el país y las responsabilidades primarias y directas", concluyó el juez.

Las víctimas no se concentran sólo en Buenos Aires: hay familias afectadas en Formosa, Córdoba, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y otras provincias. La amplitud geográfica del caso refleja la extensa distribución de los lotes contaminados antes de que fueran detectados.

El impacto es tal que involucra a miles de pacientes que recibieron fentanilo de esos lotes, y aunque no todos desarrollaron cuadros fatales, muchos quedaron con secuelas o atravesaron internaciones prolongadas.

Fuentes: Noticias Argentinas y A24.com