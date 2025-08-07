Inicio México México
Acuerdo de seguridad

Embajador de Estados Unidos destaca que México frenó tráfico de fentanilo y armas

El Embajador de Estados Unidos afirmó que México frenó el tráfico de fentanilo, armas y migración ilegal gracias a un acuerdo conjunto con Estados Unidos

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
Patrullas del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos patrullando la frontera con México, en El Paso, Texas (Archivo). Crédito: EFE/Ángel Colmenares.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que la cooperación en seguridad entre ambos países está dando resultados concretos. A través de un mensaje en redes sociales, destacó que se logró frenar el tráfico de fentanilo, el paso de armas hacia el sur y la migración ilegal.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson (Archivo). Crédito: EFE/ José Méndez.

Según Johnson, esta estrategia conjunta está respaldada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Cada gramo de fentanilo detenido puede salvar una vida. Cada arma incautada representa una familia más segura”, expresó.

Estados Unidos presionó para combatir el tráfico de fentanilo

Trump ha presionado a México para fortalecer su política de seguridad. Incluso amenazó con aplicar aranceles del 30% a las exportaciones mexicanas si no se tomaban medidas efectivas contra el tráfico de fentanilo.

Como resultado, ambos países alcanzaron un acuerdo que pospone esos aranceles por 90 días. El gobierno estadounidense considera al fentanilo una de sus prioridades, ya que esta droga sintética ha causado más de 48,000 muertes por sobredosis en 2024, según los CDC. La sustancia, afirman, se produce en México con insumos químicos provenientes de China.

México afirma que el acuerdo de seguridad sigue firme

Desde febrero, la llamada "Operación Frontera Norte" permitió detener a casi 6.000 personas y confiscar 54 toneladas de droga, entre ellas 310 kg de fentanilo.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum aseguró que el acuerdo de seguridad con Estados Unidos está “casi listo”, aunque aún no tiene fecha de firma. Destacó que el pacto se basa en el respeto a la soberanía, la confianza mutua, la cooperación y la territorialidad.

El diario The Wall Street Journal afirmó que los cárteles mexicanos amenazan el acuerdo, mencionando la fuga del chino Zhi Dong Zhang, acusado de contrabando de fentanilo y lavado de dinero para grupos criminales mexicanos. Sin embargo, el Gobierno mexicano desmintió que eso ponga en riesgo el convenio.

