Embajador de Estados Unidos destaca que México frenó tráfico de fentanilo y armas

Como resultado, ambos países alcanzaron un acuerdo que pospone esos aranceles por 90 días. El gobierno estadounidense considera al fentanilo una de sus prioridades, ya que esta droga sintética ha causado más de 48,000 muertes por sobredosis en 2024, según los CDC. La sustancia, afirman, se produce en México con insumos químicos provenientes de China.

México afirma que el acuerdo de seguridad sigue firme

Desde febrero, la llamada "Operación Frontera Norte" permitió detener a casi 6.000 personas y confiscar 54 toneladas de droga, entre ellas 310 kg de fentanilo.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum aseguró que el acuerdo de seguridad con Estados Unidos está “casi listo”, aunque aún no tiene fecha de firma. Destacó que el pacto se basa en el respeto a la soberanía, la confianza mutua, la cooperación y la territorialidad.

El diario The Wall Street Journal afirmó que los cárteles mexicanos amenazan el acuerdo, mencionando la fuga del chino Zhi Dong Zhang, acusado de contrabando de fentanilo y lavado de dinero para grupos criminales mexicanos. Sin embargo, el Gobierno mexicano desmintió que eso ponga en riesgo el convenio.