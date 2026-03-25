El maratonista que el viernes declaró como víctima de estafas en dólares y el domingo ganó los 21K

Ignacio Erario-Maratonista-Estafado El maratonista Ignacio Erario ganó la Media Maratón Mendoza 21K el último domingo. Gentileza

El viernes denunció la estafa y el domingo ganó la maratón

La Fiscalía de Delitos Económicos reunió las denuncias de Erario y de otros 13 clientes de Asesoría Legal SA por un total de 540 mil dólares e imputó a Jorge Iván Yoma (abogado) y a Pablo Falco y Rodrigo López.

"Esta situación me tiene muy ansioso y me cuesta dormir", confió el deportista. Luego contó que confió sus ahorros en dólares a la firma Asesoría Legal SA, estudio de abogados y financiera, porque tenía buenas referencias de familiares directos.

El entrenamiento y el calendario de competencias fueron como un bálsamo para el maratonista, que el último domingo ganó la categoría 21K de la Media Maratón de la Ciudad de Mendoza, que se corrió por las calles de la Ciudad.

"El viernes fui a declarar a la Fiscalía de Delitos Económicos", posteó Erario y agradeció el apoyo de mucha gente "en este momento difícil; me dan fuerzas para seguir luchando. Esperamos que la Justicia nos dé las soluciones que estamos buscando".

Ignacio_Erario_Maratonista_Estafado Ignacio Erario en lo más alto del podio con su hijo.

Quince meses de amarga espera y la denuncia por estafas

La tasa de interés en dólares acordada con Asesoría Legal SA era alta "pero no daba para sospechar de que habría problemas", explicó el muchacho. La firma de un contrato de mutuo acuerdo y la explicación de que las inversiones se sustentaban en créditos prendarios y desarrollos inmobiliarios alentaron mayores depósitos en dólares.

El problema comenzó en 2025 cuando el maratonista Ignacio Erario debía retirar el dinero correspondiente a los intereses: "Ahí empezaron las excusas: que por culpa de la devaluación se habían licuado los créditos y que necesitaban tiempo para reunir garantías prendarias. Pidieron tres meses de plazo, después pidieron seis y finalmente un año".

Ya pasaron quince meses y el dinero nunca apareció. Ahora interviene el fiscal Hernán Ríos Ruiz, que ordenó allanamientos en oficinas del Gran Mendoza vinculadas a los imputados.

Ignacio Erario se prepara para correr una nueva maratón el domingo 29 de marzo: la 21K de Santiago de Chile.