Imputaron a un abogado y dos sospechosos más por 14 hechos de estafa con inversiones en dólares

Polo Judicial (11).jpg La Fiscalía de Delitos Económicos investiga los casos de estafa. Foto: Gobierno de Mendoza

El modus operandi de la estafa

Según el acta de imputación, el abogado y sus cómplices tenían una sociedad anónima llamada Asesoría Legal S.A. que funcionaba en unas coquetas oficinas ubicadas en calle 25 de Mayo 1235, de Ciudad. Las víctimas acudían al lugar bajo promesas de invertir su dinero en dólares con el cual obtendrían un retorno del 2,5% mensual, una tasa muy por encima de la que comúnmente se ofrece en entidades financieras o bancarias.

Los presuntos estafadores aseguraban "las ganancias mes a mes en virtud de que las prendas que se constituían tenían 3 veces el valor de lo prestado, contando además con la estructura del estudio jurídico para poder ejecutarlas en caso de incumplimiento", según reza en la acusación judicial.

asesoria legal estafa 2 Las oficinas donde los denunciantes de las estafas invertían su dinero.

Los inversores -ahora denunciantes- firmaban contratos de mutuos con firmas certificadas por escribanos para tener una garantía de la operación.

La Fiscalía sospecha que Iván Yoma creó sociedades alternativas con las cuales derivaba el dinero de las víctimas y se llamaban Facilgestiono S.R.L., Constructec Desarrolladores S.R.L, Criptomoneda BBC S.R.L. y Crédito Libre Destino S.A.

Según las denuncias, la estafa se concretaba cuando se cortaba la cadena de pago. Las víctimas, al intentar obtener de nuevo el dinero que había aportado como capital o los intereses correspondientes, recibieron evasivas. El monto de capital total que se aportó en los 14 hechos fue casi de 500 mil dólares.