Lo que eran 5 denuncias por estafa que la Justicia estaba analizando se terminó convirtiendo en una megacausa judicial que ya acumuló 14 expedientes. Este viernes se avanzó con la imputación de un abogado y otros dos sospechosos de cometer millonarios fraudes con inversiones en dólares.
Imputaron a un abogado y dos sospechosos más por 14 hechos de estafa con inversiones en dólares
El abogado Iván Yoma y sus socios, Pablo Falco y Rodrigo López, quedaron formalmente acusados de estafas y deberán rendir cauciones millonarias para mantener la libertad
Tras analizar las primeras pruebas en las denuncias, el fiscal de Delitos Económicos Hernán Ríos citó este viernes al abogado Jorge Iván Yoma y a sus presuntos socios, Pablo Falco y Rodrigo López Casado. El trío de sospechosos fue imputado por 14 hechos de estafa.
El fiscal dispuso que los sospechosos continúen en libertad mientras avanza la causa. De todas formas, deberán rendir una caución de $350 millones en el caso de Iván Yoma y de $200 millones para los dos restantes.
El modus operandi de la estafa
Según el acta de imputación, el abogado y sus cómplices tenían una sociedad anónima llamada Asesoría Legal S.A. que funcionaba en unas coquetas oficinas ubicadas en calle 25 de Mayo 1235, de Ciudad. Las víctimas acudían al lugar bajo promesas de invertir su dinero en dólares con el cual obtendrían un retorno del 2,5% mensual, una tasa muy por encima de la que comúnmente se ofrece en entidades financieras o bancarias.
Los presuntos estafadores aseguraban "las ganancias mes a mes en virtud de que las prendas que se constituían tenían 3 veces el valor de lo prestado, contando además con la estructura del estudio jurídico para poder ejecutarlas en caso de incumplimiento", según reza en la acusación judicial.
Los inversores -ahora denunciantes- firmaban contratos de mutuos con firmas certificadas por escribanos para tener una garantía de la operación.
La Fiscalía sospecha que Iván Yoma creó sociedades alternativas con las cuales derivaba el dinero de las víctimas y se llamaban Facilgestiono S.R.L., Constructec Desarrolladores S.R.L, Criptomoneda BBC S.R.L. y Crédito Libre Destino S.A.
Según las denuncias, la estafa se concretaba cuando se cortaba la cadena de pago. Las víctimas, al intentar obtener de nuevo el dinero que había aportado como capital o los intereses correspondientes, recibieron evasivas. El monto de capital total que se aportó en los 14 hechos fue casi de 500 mil dólares.