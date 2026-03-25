Cómo eliminar las manchas marrones del césped en otoño: el secreto de los jardineros

Para los amantes del césped del jardín, el otoño también marca el inicio de una batalla silenciosa. Es común notar que, tras las primeras lluvias y el descenso de las temperaturas, aparecen esas antiestéticas manchas amarillentas o café que parecen devorar una de las partes favoritas de tu casa.
Antes de aplicar cualquier solución, es vital entender el enemigo. En otoño, la combinación de humedad ambiental alta y días más cortos crea el ambiente ideal para los hongos, especialmente la Rhizoctonia o "mancha marrón". Así, el césped se debilita y se vuelve vulnerable.
Cómo eliminar las manchas marrones del césped en otoño
Si buscas una solución ecológica y económica, el bicarbonato de sodio es tu mejor aliado. Este ingrediente actúa alterando el pH de las hojas, deteniendo el crecimiento de los hongos de forma inmediata.
Pero, más allá del bicarbonato, tienes que saber que, para que el truco casero sea efectivo, debes acompañarlo de buenos hábitos de temporada:
- Retira las hojas muertas: no permitas que se acumulen. Actúan como una manta que asfixia el suelo.
- Reduce el riego: en otoño, la evaporación es menor. Regar de noche es el error más común que fomenta las enfermedades fúngicas.
- Airea el suelo: clava una horquilla de jardín en las zonas compactadas para que el oxígeno llegue a las raíces.
Como puedes ver, el hecho de mantener un césped perfecto en otoño no es cuestión de suerte, sino de observación. Identificar las manchas a tiempo y aplicar este tipo de remedios naturales te permitirá lucir un jardín envidiable.
Paso a paso: cómo preparar este truco casero
- Disuelve dos cucharadas de bicarbonato en cuatro litros de agua.
- Añade unas gotas de jabón líquido para platos (esto ayuda a que la mezcla se adhiera a las briznas).
- Pulveriza directamente sobre las manchas dos veces por semana, preferiblemente por la mañana para que el sol seque el exceso de humedad.
Si la mancha en el césped es muy persistente, espolvorear una fina capa de harina de maíz sobre el área afectada ayuda a propagar hongos beneficiosos que combaten naturalmente a las plagas del suelo.