Cómo eliminar las manchas marrones del césped en otoño: el secreto de los jardineros

Antes de aplicar cualquier solución, es vital entender el enemigo. En otoño, la combinación de humedad ambiental alta y días más cortos crea el ambiente ideal para los hongos, especialmente la Rhizoctonia o "mancha marrón". Así, el césped se debilita y se vuelve vulnerable.

manchas marrones, cesped Este tipo de manchas suelen ser un problema para el césped del jardín.

Cómo eliminar las manchas marrones del césped en otoño

Si buscas una solución ecológica y económica, el bicarbonato de sodio es tu mejor aliado. Este ingrediente actúa alterando el pH de las hojas, deteniendo el crecimiento de los hongos de forma inmediata.