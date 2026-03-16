El Rally de las Bodegas pasó por Dalvian en su 23ª edición y reafirmó su presencia por sexto año consecutivo

rally de las bodegas (4) Los vehículos clásicos y deportivos que participan de esta reconocida competencia internacional llegaron a Dalvian para disputar pruebas de regularidad en distintos tramos.

El clima acompañó de manera ideal y permitió disfrutar plenamente del espectáculo. Con el imponente paisaje del piedemonte mendocino como telón de fondo, los autos clásicos —verdaderas joyas de la industria automotriz— se lucieron entre caminos rodeados de naturaleza, generando una postal única donde historia, diseño y paisaje se encontraron en perfecta armonía.

El paso del rally convocó a una gran cantidad de público. Residentes de Dalvian y también personas que llegaron desde distintos puntos de la provincia se acercaron para compartir el evento y vivir de cerca el paso de los vehículos, creando un ambiente de entusiasmo, encuentro y celebración que caracterizó toda la jornada.

Dalvian se consolida como escenario del Rally de las Bodegas en Mendoza

Además, el recorrido pasó muy cerca de la obra que Dalvian inaugurará próximamente: Dalvian Mall, el nuevo espacio comercial con acceso para todo público que ampliará la propuesta de servicios y encuentro de la zona. Este nuevo centro comercial contará con 28 marcas que acompañarán la propuesta, creando un espacio de compras, gastronomía, servicios y salud, pensado para el crecimiento del área y para que toda la comunidad pueda disfrutar de nuevas experiencias.

ANDRES-LUCINDA-NICOLAS-BACK-DE-FOTOS-1-(1) Andrés Isaguirre, Director de Administración, Finanzas y RRHH, Lucinda Vivanco, Gerente de Marketing y Nicolás Cicchitti, Jefe Comercial de Dalvian.

La edición 2026 del rally reunió a 160 participantes distribuidos en 80 vehículos clásicos y deportivos, que recorrieron distintos puntos emblemáticos de la provincia de Mendoza.

De esta manera, Dalvian continúa posicionándose como uno de los escenarios destacados del rally, sumando un nuevo año a una tradición que ya forma parte del calendario de actividades de Vendimia en la provincia de Mendoza.