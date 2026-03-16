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El Rally de las Bodegas pasó por Dalvian en su 23ª edición y reafirmó su presencia por sexto año consecutivo

El Rally de las Bodegas volvió a pasar por Dalvian en Mendoza, consolidando al barrio como uno de los escenarios destacados del automovilismo clásico

Por UNO
El Rally de las Bodegas volvió a pasar por Dalvian en Mendoza, consolidando al barrio como uno de los escenarios destacados del automovilismo clásico.

El Rally de las Bodegas volvió a pasar por Dalvian en Mendoza, consolidando al barrio como uno de los escenarios destacados del automovilismo clásico.

Dalvian volvió a ser protagonista del Rally de las Bodegas, uno de los eventos más prestigiosos del automovilismo clásico en Mendoza. En el marco de su 23ª edición, la competencia incluyó nuevamente a Dalvian dentro de su recorrido, marcando el sexto año consecutivo en que el distinguido conjunto residencial forma parte de la hoja de ruta del rally.

La agenda comenzó el jueves 12 de marzo con un exclusivo sunset en Puesto de Indio - Isidris, donde participantes y organizadores disfrutaron de un encuentro distendido en un entorno natural único, marcando el inicio de una nueva edición de este tradicional evento que combina automovilismo, turismo y cultura del vino.

El Rally de las Bodegas volvió a pasar por Dalvian en Mendoza

Durante la jornada del viernes 13 de marzo, los vehículos clásicos y deportivos que participan de esta reconocida competencia internacional llegaron a Dalvian para disputar pruebas de regularidad en distintos tramos. El recorrido culminó frente a la Inmobiliaria de Dalvian, donde se llevó a cabo el correspondiente control de sello.

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Los veh&iacute;culos cl&aacute;sicos y deportivos que participan de esta reconocida competencia internacional llegaron a Dalvian para disputar pruebas de regularidad en distintos tramos.

Los vehículos clásicos y deportivos que participan de esta reconocida competencia internacional llegaron a Dalvian para disputar pruebas de regularidad en distintos tramos.

El clima acompañó de manera ideal y permitió disfrutar plenamente del espectáculo. Con el imponente paisaje del piedemonte mendocino como telón de fondo, los autos clásicos —verdaderas joyas de la industria automotriz— se lucieron entre caminos rodeados de naturaleza, generando una postal única donde historia, diseño y paisaje se encontraron en perfecta armonía.

El paso del rally convocó a una gran cantidad de público. Residentes de Dalvian y también personas que llegaron desde distintos puntos de la provincia se acercaron para compartir el evento y vivir de cerca el paso de los vehículos, creando un ambiente de entusiasmo, encuentro y celebración que caracterizó toda la jornada.

Dalvian se consolida como escenario del Rally de las Bodegas en Mendoza

Además, el recorrido pasó muy cerca de la obra que Dalvian inaugurará próximamente: Dalvian Mall, el nuevo espacio comercial con acceso para todo público que ampliará la propuesta de servicios y encuentro de la zona. Este nuevo centro comercial contará con 28 marcas que acompañarán la propuesta, creando un espacio de compras, gastronomía, servicios y salud, pensado para el crecimiento del área y para que toda la comunidad pueda disfrutar de nuevas experiencias.

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Andr&eacute;s Isaguirre, Director de Administraci&oacute;n, Finanzas y RRHH, Lucinda Vivanco, Gerente de Marketing y Nicol&aacute;s Cicchitti, Jefe Comercial de Dalvian.

Andrés Isaguirre, Director de Administración, Finanzas y RRHH, Lucinda Vivanco, Gerente de Marketing y Nicolás Cicchitti, Jefe Comercial de Dalvian.

La edición 2026 del rally reunió a 160 participantes distribuidos en 80 vehículos clásicos y deportivos, que recorrieron distintos puntos emblemáticos de la provincia de Mendoza.

De esta manera, Dalvian continúa posicionándose como uno de los escenarios destacados del rally, sumando un nuevo año a una tradición que ya forma parte del calendario de actividades de Vendimia en la provincia de Mendoza.

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