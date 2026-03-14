Un Bentley 3 Litre de 1924 ganó el Concurso de Elegancia en el Rally de las Bodegas 2026

rally de las bodegas elegancia Máximo Baccanelli y Paula Baccanelli muestran el trofeo ganado por presentar el mejor auto del Rally de las Bodegas 2026. Junto a ellos Daniel Claramunt, Alejandro Boverman y Osvaldo Del Campo, de Anaia. Foto: gentileza Rally de las Bodegas

Tras circular por caminos emblemáticos de Mendoza, las 80 tripulaciones participantes arribaron a Bodega Anaia, escenario elegido para la realización del certamen que reúne a los vehículos más destacados del rally.

Los autos más elegantes del Rally de las Bodegas

El Concurso de Elegancia captó la atención de los presentes con la exhibición de algunos de los autos sport históricos más importantes del rally.

En una primera instancia, el jurado seleccionó a los 5 vehículos más elegantes de la edición:

Bentley 3 Litre de 1924

Auburn Boattail de 1931

Mercedes Benz 300 SL de 1955

Aston Martin DB2 de 1955

BMW 2002 Turbo de 1975

Finalmente, el Best of Show fue para el Bentley 3 Litre de 1924, conducido por Máximo Baccanelli y Paula Baccanelli. Este vehículo fue el deportivo que puso a Bentley en el mapa automovilístico, tras ganasr las 24 Horas de Le Mans en 1924 y 1927. Su innovador motor de 4 cilindros fue uno de los primeros en incorporar 4 válvulas por cilindro y 2 bujías por cilindro, además de llevar 2 carburadores.

rally de las bodegas mendocinos Matías Monserrat y Sol Conalbi, con el Fiat 1500 Coupé de 1969, son los mejores mendocinos clasificados. Foto: gentileza Rally de las Bodegas

La competencia deportiva

En el plano deportivo, Juan Tonconogy y Alberto Tonconogy, a bordo de un Riley Sprite de 1936, lideran la clasificación provisoria al término de la primera etapa.

La segunda posición corresponde al binomio integrado por Alejandro López y Gabriel Gourovich, con un Mercedes Benz 290 Sport C de 1936, mientras que el tercer puesto es para Margarita Tonconogy y Gastón Zilbergleijt, con un Bugatti T38 de 1927.

Entre los representantes mendocinos, la dupla mejor posicionada es la de Matías Monserrat y Sol Conalbi, con un Fiat 1500 Coupé de 1969, que se ubica en la octava posición de la clasificación general.

rally de las bodegas 2026 bodega Las 80 tripulaciones participantes arribaron este viernes a la Bodega Anaia. Foto: gentileza Rally de las Bodegas

Etapa final rumbo al Valle de Uco

Este sábado, desde las 8, se disputa el segundo y último parcial del rally, que llevará a los autos hacia el Valle de Uco, recorriendo zonas emblemáticas como el Manzano Histórico.

Durante la jornada, el itinerario incluirá visitas a las bodegas Pulenta Estate, Casa de Uco y Catena Zapata.

El recorrido finalizará frente al Park Hyatt Mendoza, sobre calle Chile, mientras que el cierre del evento será la gran cena de premiación a beneficio de la Fundación CONIN, donde se consagrará a los ganadores de la edición 2026.

Un evento que fusiona autos clásicos, turismo y la cultura del vino

El Rally de las Bodegas se disputa bajo la modalidad regularidad sport, disciplina en la que la precisión es determinante: los participantes deben cumplir distintos tramos en tiempos preestablecidos, medidos a la centésima de segundo.

Cada etapa se desarrolla bajo estrictas normas de seguridad y organización, priorizando la conducción responsable durante todo el recorrido. Las visitas a bodegas forman parte del entorno cultural y paisajístico que distingue al evento, mientras que las actividades sociales se realizan una vez finalizada la actividad deportiva de cada jornada.

rally de las bodegas 2026 autos Cada etapa del Rally de las Bodegas se desarrolla bajo estrictas normas de seguridad y organización, priorizando la conducción responsable durante todo el recorrido. Foto: gentileza Rally de las Bodegas

El evento cuenta con el auspicio del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y del Ente Mendoza Turismo (Emetur), y forma parte del calendario oficial de Vendimia 2026.

Acompañan esta edición Mercantil Andina, Nestlé, Dolce Gusto, Eco de los Andes, Dalvian, Auxiliarte, Territorio Yacopini, Puesto del Indio y QPoint.

Una de las características que distingue al Rally de las Bodegas es su permanente renovación y la incorporación de nuevas bodegas a su itinerario. En esta edición también forman parte del recorrido Terrazas de los Andes, Séptima, Quimera, Zolo, Alta Vista, Calyptra Vineyard & Winery y Trivento.

rally de las bodegas puesto del indio Este sábado, desde las 8, se disputa el segundo y último parcial del rally. Foto: gentileza Rally de las Bodegas

Programa sábado 14 de marzo