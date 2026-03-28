La Ciudad de Mendoza sumó este sábado un nuevo espacio comercial con la llegada de Dalvian Mall, una ampliación del actual centro comercial del barrio Dalvian que busca consolidarse como un punto de encuentro para vecinos y visitantes gracias a su propuesta de compras, servicios y gastronomía.
Abrió sus puertas Dalvian Mall, el nuevo polo comercial que transforma el piedemonte mendocino
Con más de 30 locales y un centro médico de alta complejidad, Dalvian Mall es de acceso público y se convierte en un hito para residentes y vecinos de la zona
La ampliación del centro comercial del tradicional barrio Dalvian no sólo duplica la oferta de locales sino que se presenta como un paseo de compras abierto a todo el público.
Estratégicamente ubicado en el piedemonte, el mall integra arquitectura moderna en un entorno natural único, ofreciendo desde marcas exclusivas hasta servicios de salud y de primera necesidad y una propuesta gastronómica que promete dinamizar la economía local.
El proyecto responde a una demanda histórica de una zona que ha crecido exponencialmente en términos residenciales, tanto en Dalvian como en los barrios de sus alrededores.
Nicolás Cicchitti, jefe comercial de Dalvian Mall, dijo a Diario UNO que la apertura de este emprendimiento representa un cambio de paradigma para el sector: "Siempre se ha puesto el foco en el desarrollo residencial pero el área comercial ha estado un poquito relegada. Hoy para toda la comunidad de Dalvian y la zona es un hito la llegada de este mall".
30 propuestas comerciales integran Dalvian Mall
Este flamante centro comercial -que tendrá su inauguración oficial el próximo 25 de abril- no está limitado a los residentes del barrio, un punto que la gerencia destaca como valor diferencial y que se confirmó este sábado con visitantes de diferentes partes del Gran Mendoza.
El acceso libre invita a mendocinos de todos los puntos de la ciudad a disfrutar del aire de montaña mientras realizan sus compras. "Solo en Dalvian tenemos más de 13.000 personas viviendo que celebran este proyecto que mejora la experiencia de compra y la atención de cercanía", remarcó Cicchitti.
La estructura actual cuenta con 20 locales nuevos, muchos de los cuales ya están operativos: Clínica del Pilar, Banco Macro, Eneldo, Vaypol, Maxibici, Paper Point, Yes!, Simona, Central de Bebidas, Zitto, Modesto, Burger Hood, Innamorato, Nüss, Decor & Arte, Renato 1986, Granja Benedetti, Tech Market, Go Bar, Fruti Shop, Mori, Luján Agrícola, Mar Cantábrico, Virgen del Valle, Al Fuego, Corazón Contento, Chachingo Dalvian y Tijeritas.
La propuesta es variada: desde productos frescos y tecnología hasta locales de decoración y deportes. El funcionamiento general de Dalvian Mall es de lunes a sábado de 9 a 21 y domingos de 9 a 14, aunque los espacios gastronómicos extienden sus horarios para cubrir desayunos y cenas.
Estos comercios se suman a los 10 que ya tenía el centro comercial del barrio Dalvian, con lo cual su paseo se amplía ahora a 30 locales.
El mall tendrá también un centro médico
Uno de los pilares del mall será la salud. En aproximadamente un mes se inaugurará una sede de la Clínica del Pilar que promete atención médica de alta complejidad.
Nicolás Cicchitti detalló que este espacio destinado al cuidado de la salud contará con "24 consultorios de distintas especialidades, además de medicina compleja con equipamiento de resonadores, tomografía, radiografía y sala de primeros auxilios".
Esta incorporación transformará al complejo de Dalvian en un centro de servicios integrales único en la zona.
Más proyecciones para el centro comercial de Dalvian
La inauguración oficial de Dalvian Mall se dará con un evento especial programado para el próximo 25 de abril. Sin embargo, esto es solo el comienzo de un plan maestro más extenso para el centro comercial que desde este sábado está funcionando a pleno.
El auge de los comercios de cercanía o "paseos de compras residenciales" ha impulsado a los desarrolladores a proyectar nuevas fases de crecimiento a corto plazo para el barrio Dalvian.
"Esta es la primera de más etapas en las cuales ampliaremos nuestro polo gastronómico y hacia fin de año arrancamos con el desarrollo de una nueva etapa para convertir este espacio en un shopping abierto a todos los mendocinos", anticipó el jefe comercial de Dalvian Mall.
Con el imponente paisaje de la montaña como telón de fondo, Dalvian Mall inicia su camino para convertirse en el nuevo corazón comercial del piedemonte mendocino. Y sus primeros pasos ya se están haciendo notar.