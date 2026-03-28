Abrió sus puertas Dalvian Mall, el nuevo polo comercial que transforma el piedemonte mendocino

Dalvian Mall, paseo de compras, centro comercial El centro comercial, ubicado al lado sur del barrio Dalvian, es abierto a toda la comunidad. Foto: Gentileza Dalvian

El proyecto responde a una demanda histórica de una zona que ha crecido exponencialmente en términos residenciales, tanto en Dalvian como en los barrios de sus alrededores.

Nicolás Cicchitti, jefe comercial de Dalvian Mall, dijo a Diario UNO que la apertura de este emprendimiento representa un cambio de paradigma para el sector: "Siempre se ha puesto el foco en el desarrollo residencial pero el área comercial ha estado un poquito relegada. Hoy para toda la comunidad de Dalvian y la zona es un hito la llegada de este mall".

30 propuestas comerciales integran Dalvian Mall

Este flamante centro comercial -que tendrá su inauguración oficial el próximo 25 de abril- no está limitado a los residentes del barrio, un punto que la gerencia destaca como valor diferencial y que se confirmó este sábado con visitantes de diferentes partes del Gran Mendoza.

El acceso libre invita a mendocinos de todos los puntos de la ciudad a disfrutar del aire de montaña mientras realizan sus compras. "Solo en Dalvian tenemos más de 13.000 personas viviendo que celebran este proyecto que mejora la experiencia de compra y la atención de cercanía", remarcó Cicchitti.

La estructura actual cuenta con 20 locales nuevos, muchos de los cuales ya están operativos: Clínica del Pilar, Banco Macro, Eneldo, Vaypol, Maxibici, Paper Point, Yes!, Simona, Central de Bebidas, Zitto, Modesto, Burger Hood, Innamorato, Nüss, Decor & Arte, Renato 1986, Granja Benedetti, Tech Market, Go Bar, Fruti Shop, Mori, Luján Agrícola, Mar Cantábrico, Virgen del Valle, Al Fuego, Corazón Contento, Chachingo Dalvian y Tijeritas.

Dalvian Mall, paseo de compras, centro comercial Mercado de cercanía, ropa deportiva, gastronomía, farmacia y hasta servicio tecnológico, todo se encuentra en Dalvian Mall. Foto: Gentileza Dalvian

La propuesta es variada: desde productos frescos y tecnología hasta locales de decoración y deportes. El funcionamiento general de Dalvian Mall es de lunes a sábado de 9 a 21 y domingos de 9 a 14, aunque los espacios gastronómicos extienden sus horarios para cubrir desayunos y cenas.

Estos comercios se suman a los 10 que ya tenía el centro comercial del barrio Dalvian, con lo cual su paseo se amplía ahora a 30 locales.

El mall tendrá también un centro médico

Uno de los pilares del mall será la salud. En aproximadamente un mes se inaugurará una sede de la Clínica del Pilar que promete atención médica de alta complejidad.

Nicolás Cicchitti detalló que este espacio destinado al cuidado de la salud contará con "24 consultorios de distintas especialidades, además de medicina compleja con equipamiento de resonadores, tomografía, radiografía y sala de primeros auxilios".

Esta incorporación transformará al complejo de Dalvian en un centro de servicios integrales único en la zona.

Más proyecciones para el centro comercial de Dalvian

La inauguración oficial de Dalvian Mall se dará con un evento especial programado para el próximo 25 de abril. Sin embargo, esto es solo el comienzo de un plan maestro más extenso para el centro comercial que desde este sábado está funcionando a pleno.

El auge de los comercios de cercanía o "paseos de compras residenciales" ha impulsado a los desarrolladores a proyectar nuevas fases de crecimiento a corto plazo para el barrio Dalvian.

Dalvian Mall, paseo de compras, centro comercial y gastronómico El mall también ofrece cafetería con una vista panorámica tanto de la ciudad como de la montaña. Foto: Gentileza Dalvian

"Esta es la primera de más etapas en las cuales ampliaremos nuestro polo gastronómico y hacia fin de año arrancamos con el desarrollo de una nueva etapa para convertir este espacio en un shopping abierto a todos los mendocinos", anticipó el jefe comercial de Dalvian Mall.

Con el imponente paisaje de la montaña como telón de fondo, Dalvian Mall inicia su camino para convertirse en el nuevo corazón comercial del piedemonte mendocino. Y sus primeros pasos ya se están haciendo notar.