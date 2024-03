Informe de Capital marcó que en los últimos 8 meses hubo más aperturas comerciales que cierres

►TE PUEDE INTERESAR: La UCIM advirtió que muchas pymes de Mendoza cerrarán sus puertas si no las auxilian

Ex Balbi en Mendoza- Centro-Comercios de Mendoza.jpg Próximamente se realizará la apertura de un bazar en la tradicional esquina donde funcionaba Balbi. Nicolás Rios

Cuadro de altas y bajas comerciales de la Ciudad de Mendoza.png

El diagnóstico de la Ciudad de Mendoza

La secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad, Yamilia Meljim explicó a UNO que hubo un comportamiento en la macroeconomía que permitió que quienes tenían proyectos decidieran hacer las inversiones, tanto para las grandes empresas como las pymes locales.

"En el parate que hubo en el verano, mucha gente optó por no irse de vacaciones y también decidió apostar a la apertura de comercios en la Ciudad de Mendoza, lo cual es muy positivo y desde la comuna los asesoramos para que tengan una mejor inserción de su propuesta comercial", aseguró la funcionaria.

"Desde la Ciudad los estamos acompañando para atraer ventas como fue la fiesta de calle Arístides en su aniversario y lo vamos a seguir haciendo en otros puntos como la peatonal para que con los recursos de la comuna puedan tener un día para mejorar las ventas y posicionar la marca", detalló.

Ex casa de Cambio en Mendoza- Mostaza en Mendoza. Centro de Mendozajpg Una de las novedades en la Ciudad es la apertura de Mostaza en pleno centro.

La movida comercial y de festejo que se está preparando en breve es para la Peatonal Sarmiento, donde confluyen cafés, restaurantes, tiendas y otros rubros en el corazón de la Ciudad.

La Cecitys afirmó hay cierres no registrados de comercios de Mendoza

El titular de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys), Adrián Alin, expresó que crece la preocupación por el cierre de comercios en Mendoza ante la caída de las ventas y el incremento de los impuestos.

"No estoy diciendo que no sean reales los datos de la Municipalidad, por supuesto que ellos llevan su registro. Pero hay que tener en cuenta que el que decide retirarse inmediatamente no da la baja, porque eso representa una erogación económica y no todos lo pueden afrontar", indicó Alín.

Comercios Centro de Mendoza Liquidación (3).jpeg Las entidades comerciales alertaron sobre la caída en las ventas y los altos impuestos. Advirtieron sobre cierres comerciales y caída del empleo. Foto: Cristián Lozano /Diario UNO

El organismo que agrupa la actividad comercial no cuenta con datos estadísticos sobre los locales que cierran sus puertas. Sin embargo, advierten que se nota la recesión y junto con la Unión Comercial e Industrial de Mendoza solicitaron una reunión con autoridades provinciales.

"Vamos a tener que pasar la tormenta a ver qué pasa. Ya estamos viendo una caída en las ventas muy importante y si no hay medidas de acompañamiento, como ya lo hemos dicho, se va a producir la destrucción de empleo afectando a las familias mendocinas", alertó.

La UCIM advirtió que se restringió al máximo el consumo

El titular de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, Daniel Ariosto coincidió con Alin que la situación económica es crítica y el consumo se restringió al máximo.

"Hay un 50% de caída de ventas, la gente pasa, mira y compra lo indispensable. Si no se hace un programa económico la cosa se va a poner muy fea. Hay empresas que se van a pasar a la informalidad, lo que va a implicar una competencia desleal. Confiamos que a la brevedad posible se haga un ajuste pero no sólo de lo empresarial y en los trabajadores, sino en la política".

Ariosto manifestó que a nivel nacional aguardan reuniones con la dirigencia argentina y en Mendoza se hicieron las gestiones para plantear la situación al gobernador Alfredo Cornejo.

La preocupación de la FEM

La Federación Económica de Mendoza (FEM) emitió hace una semana un comunicado urgente para resaltar la crítica coyuntura que enfrenta el comercio minorista pyme en la región. Destacando el papel fundamental de las pequeñas y medianas empresas como pilares de la economía local y principales fuentes de empleo, la FEM puso de manifiesto su preocupación.

En el parte de prensa, en enero de este año, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó una drástica caída del 28,5% en las ventas interanuales promedio en los diversos rubros. Esta tendencia negativa se ha mantenido en febrero, con una disminución adicional del 25,5%.

"Esto plantea una amenaza inminente para el entramado empresarial de Mendoza. De persistir, muchas empresas y comercios se verán obligados a cerrar sus puertas", advirtieron.