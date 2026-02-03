Vuelve Matices del Vino, el programa de la vitivinicultura más escuchado de Mendoza

Con un formato renovado y nuevos integrantes, Matices del Vino vuelve en 2026 con su 15° temporada comandada por profesionales del mundo del vino como Cristian Moor, conductor y enólogo, Teresita Barrio, también enóloga acompañando en la conducción y Lisando Bertín, músico y humorista. Ellos, junto a un destacado equipo de profesionales, entrevistan a las principales figuras de la industria del vino de Argentina y el mundo.

Especialista en vitivinicultura estarán presentes

Este año, forman parte del equipo reconocidos profesionales referentes de cada área que tendrán sus columnas a lo largo del ciclo como son: Alicia Sisteró, periodista gastronómica, Sofía Cavanagh: enóloga, propietaria de WineObs, influencer y especialista en turismo, Florencia Rodríguez, historiadora, investigadora del Conicet y la UNCuyo, especialista en vitivinicultura, Tamara Tassara, sommelier especialista en comercio exterior y asesora de bodegas, Ceferino Muñoz, doctor en filosofía e investigador del Conicet y profesor de la UNCuyo, especialista en vitivinicultura, Marcelo Canatella, ingeniero agrónomo, asesor y especialista en manejo de viñedos de alta gama, Pablo Ranea, chef internacional, y Marisol De la Fuente, sommelier, comunicadora galardonada como la mejor comunicadora del mundo en 2025 según el IWC de Inglaterra.

Matices 4 El programa sobre vitivinicultura, enología, gastronomía y turismo más escuchado de la radio mendocina vuelve renovado.

Y con cada programa vuelven las grandes entrevistas a referentes y protagonistas de la vitivinicultura de Mendoza, de Argentina y el mundo. Enólogos, críticos de vinos, agrónomos, bodegueros, winemakers, sommeliers, empresarios y chefs, de Argentina y el mundo, cada una de las personas que marcan tendencia y definen desde su lugar el rumbo que está tomando la vitivinicultura.

La invitación está abierta: todos los sábados de 12 a 13.30 por Radio La Red Mendoza, 94.1.