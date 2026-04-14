¡Grupo Lorenzo te lleva al Mundial 2026 y te hace ganar increíbles premios!

En Grupo Lorenzo, se comparte la pasión de los clientes y quieren brindarles experiencias únicas. Esta promoción es una oportunidad inigualable para vivir el Mundial de cerca y alentar a nuestra selección. No te pierdas esta oportunidad única de viajar al Mundial 2026 con Grupo Lorenzo. ¡El sueño de alentar a la Selección Argentina en vivo está más cerca que nunca!

El Prode Lorenzo otra oportunidad para que todos ganen

Por otro lado, Grupo Lorenzo lanzará otra promo para que nadie se quede sin ganar: "¡El Prode Lorenzo!".

Consiste en una aplicación web donde se pueden poner a prueba los conocimientos deportivos y ganar premios increíbles. Participar es simple: acertando los resultados de cada partido mundialista se podrán ganar premios en cada fase.

La aplicación estará activa a partir del 1 de mayo y podrán participar todos los compradores de vehículos 0km (convencionales y planes con 3 cuotas integradas), vehículos usados, motocicletas y aquellos que utilicen el servicio de postventa y mantenimiento del 1 de abril al 30 de junio.

El juego se llevará a cabo en una aplicación exclusiva donde se recibirá un código vía WhatsApp para registrarse. Habrá importantes premios para los ganadores de todas las fechas y el ganador final del Prode se llevará una moto eléctrica.

Mas detalles en www.grupolorenzo.com.ar/mundial