Mendoza deja de cotejar vainas sólo a "ojo de policía" y suma tecnología para identificar balas y armas

armas allanamiento secuestro.jpg Hasta la puesta en marca del nuevo laboratorio de huellas balísticas, el trabajo de la policía de esa división era sacarle fotos a los casquillos encontrados en la escena de un crimen y luego compararlos a ojo con las fotos de los que ya se habían cargado en una base de datos. Ahora todo eso lo hará el software Ibis y tardará menos de 4 minutos.

Eso es lo que tarda el software Ibis con el que cuenta el nuevo laboratorio de huellas balísticas para confirmar si hubo match entre un proyectil o un casquillo y otro hallado en el escenario de un homicidio o un asalto.

Ese sistema que tiene el nuevo laboratorio de huellas balísticas - y que comparten también las fuerzas armadas de 80 países-, permite comparar no sólo los casquillos que salen cuando se dispara un arma, sino también los proyectiles que pudieran quedar en una víctima o en un objeto durante un tiroteo.

Hasta ahora en Mendoza sólo se analizaban las fotos de algunas vainas encontradas en la escena de un crimen y con este nuevo sistema no sólo se acelera sustancialmente el análisis, sino que además permite analizar todos y cada uno de los restos de balas y proyectiles que se encuentren, con lo que el universo de comparaciones será infinitamente superior a lo que se venía haciendo.

Cornejo probando el laboratorio de huellas balísticas Ahora el sistema del nuevo laboratorio de huellas balísticas que inauguró este lunes el gobernador Alfredo Cornejo, permitirá corroborar en menos de 4 minutos si ese casquillo pertenece a un arma usada en otro delito o no.

Las ventajas del nuevo sistema para el análisis balístico

"El trabajo de identificación balística era sacarle fotos a las vainas, cargarlas en una base de datos y disponerse a buscar coincidencias entre esas miles de imágenes de otras vainas del mismo calibre que ya tenía cargadas el sistema, mirando las marcas que deja un arma en un casquillo cuando se percute el arma. Eso se hacía a ojo y con un macroscopio. Ahora eso lo hace un sistema que analiza las imágenes y le arroja al policía analista una reducida lista de 10 fotos con las que hizo match lo que se cargó", contó Silvana Guirula, la jefa del nuevo laboratorio de huellas balísticas.

Sólo para tener una idea del trabajo que debían hacer esos analistas de balística antes de la aplicación de este nuevo sistema, valga contar que el sistema tenía cargadas unas 18.000 imágenes de vainas de 9 milímetros que suele ser la más usada en los distintos hechos violentos. Por tanto, cada vez que se sumaba una imagen de una vaina encontrada, se debían cotejar por horas con esas miles de imágenes para corroborar si habían similitudes.

Ahora el nuevo software "hace más de 200 fotos de cada vaina y otras 70 fotos de cada proyectil, lo que hace que la precisión sea altísima", aportó la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.

El sistema es tan minucioso en el análisis microscópico que hace 70 fotos sólo del primer centímetro del proyectil hallado por la policía, porque es justamente en ese pequeño tramo en donde se marcan las estrías que deja cada arma en ese proyectil.

Ingresar el proyectil o la vaina a ese sistema tomará unos 8 minutos y corroborar si tiene match con otros cargados anteriormente sólo demorará entre 2 y 4 minutos.

El laboratorio también dará información para frenar el comercio de armas

Corroborar con altísima precisión si un proyectil hallado en una escena del crimen partió de la misma arma usada en otro delito no será el único aporte que hará el nuevo laboratorio de huellas balísticas.

También abrirá un mapa de cómo es el comercio de las armas que se pudieron robar en la provincia, y que incluso pudieron usarse en otros países.

Con eso se ilusionó la misma ministra Rus, quien apostó a “mejorar el control sobre el comercio ilegal de armas y comprender cómo circulan no sólo dentro de la provincia sino también a nivel regional, lo que se traduce en mayor seguridad y mejores condiciones de prevención para delitos que generan un alto impacto en la ciudadanía”.