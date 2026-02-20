El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que desclasificará una serie de archivos relacionados con ovnis y fenómenos aéreos no identificados, en una decisión que reavivó el interés público global sobre el tema y las posibles evidencias de vida extraterrestre. La iniciativa fue confirmada por voceros del exmandatario y ha generado un amplio debate entre científicos, legisladores y entusiastas de la ufología. La divulgación de estos documentos podría implicar información inédita recopilada por agencias de inteligencia y fuerzas armadas de Estados Unidos.
Donald Trump anuncia que desclasificará archivos sobre ovnis y vida extraterrestre
Estados Unidos desclasificará archivos sobre ovnis y extraterrestres; Donald Trump ordenó recopilar y publicar documentos “complejos pero importantes”.
Qué incluye la desclasificación y qué se espera conocer
Los archivos que serían liberados al público abarcarían informes, fotografías, videos y testimonios relacionados con fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), observados en distintos momentos por pilotos militares, sistemas de radar y satélites. La desclasificación respondería a una medida ejecutiva impulsada por Trump, con el objetivo de brindar mayor transparencia y atención pública a estos sucesos que han despertado interés en varias administraciones estadounidenses.
Aunque no hay una lista definitiva de contenidos aún publicada, se espera que los documentos cubran:
- Registros visuales de objetos no identificados.
- Informes de pilotos de la Fuerza Aérea y de la Marina de Estados Unidos.
- Evaluaciones de inteligencia sobre posibles explicaciones no convencionales.
- Correspondencia interna de agencias relacionadas con vigilancia aérea.
La revelación de estos archivos podría aportar nuevos elementos al debate sobre la existencia de fenómenos que la comunidad científica aún no explica completamente.
Reacciones oficiales y alcance de la medida
Según informa Noticias Argentinas, desde el entorno político de Trump se destacó que la desclasificación busca “brindar claridad y transparencia” sobre asuntos que han sido motivo de especulación pública durante décadas. Voceros afirmaron que los archivos podrían “responder preguntas que la población ha tenido durante años” y ofrecer datos que, hasta ahora, se mantenían bajo reserva por motivos de seguridad nacional.
Sin embargo, el gobierno estadounidense a través de voceros vinculados al Departamento de Defensa y a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional subrayó que la liberación de documentos no necesariamente confirmará la existencia de vida extraterrestre, sino que más bien permitirá analizar fenómenos aéreos que no han encontrado explicación oficial hasta el momento.
Debate científico, mediático y de seguridad
La posible liberación de esta documentación ha generado un intenso debate en distintos ámbitos:
- Científicos y astrónomos han señalado la importancia de enfoques rigurosos y basados en evidencia, advirtiendo que muchos avistamientos pueden tener explicaciones atmosféricas, técnicas o humanas.
- Expertos en seguridad nacional opinan que la divulgación debe equilibrar la transparencia con la protección de tecnologías sensibles y sistemas de vigilancia.
- Medios de comunicación y público general han mostrado una combinación de entusiasmo, escepticismo y curiosidad, especialmente en redes sociales, donde proliferan teorías y especulaciones sobre vida extraterrestre.
Algunos analistas recordaron que el gobierno estadounidense ya había comenzado a desclasificar parte de su información sobre UAP en los últimos años, publicando informes parciales que reconocían la existencia de incidentes no explicados, pero sin confirmaciones definitivas sobre su origen.
¿Qué impacto puede tener esta desclasificación?
Si los documentos llegan a publicarse de forma amplia, podrían:
- Abrir nuevos debates científicos sobre fenómenos aéreos no identificados.
- Estimular investigaciones académicas y de defensa para clasificar e interpretar mejor los datos.
- Influir en la percepción pública sobre la posibilidad de vida extraterrestre o fenómenos aún no comprendidos.
- Generar nuevas solicitudes de acceso a documentos clasificados por parte de legisladores y ciudadanos interesados en la transparencia gubernamental.