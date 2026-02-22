Quién era El Mencho, el narco más buscado del mundo

“La muerte de El Mencho significa el fin de una generación de jefes de cárteles mexicanos, tras la captura de otros capos clave en los últimos años”, dijo la experta en temas de narcotráfico Deborah Bonello, editora jefa de Insight Crime, una fundación estadounidense especializada en el crimen organizado de América Latina.

Para Bonello, residente en México y de origen británica-maltesa, el abatimiento de El Mencho “llega en respuesta a la intensa presión de Trump para hacer más contra el crimen organizado" en ese país.

Bonello, autora del libro Narcas sobre el rol de las mujeres del narcotráfico en la región, recordó que el presidente estadounidense acusa a estos carteles por el aumento de las sobredosis de opioides sintéticos en Estados Unidos durante la última década. Además, Trump designó a estos grupos como organizaciones terroristas extranjeras.

¿Quién era El Mecho?

El Mencho fue el gran responsable de la transformación de una facción criminal incipiente en uno de los más temibles grupos criminales de México.

Era actualmente uno de los narcos mexicanos más buscados y poderosos en su país. De hecho, Estados Unidos había aumentado una recompensa por su captura de US$ 10 a 15 millones.

mencho1

Los expertos lo consideran el último de los capos narcos mexicanos al estilo de Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, ambos encarcelados en Estados Unidos.

Una investigación de Insight Crime reveló que El Mencho nació en la llamada Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, oeste del país. Emigró a Estados Unidos de niño. Tenía 59 años.

Sus actividades ilícitas se remontan a la década del 90. En 1994, la corte estadounidense del Distrito Norte de California lo condenó a tres años de prisión por conspiración para distribuir heroína.

Tras cumplir su pena, regresó a México y se incorporó a la policía en Cabo Corrientes y Tomatlán, en el estado de Jalisco, también al oeste del país. Pero su historia como agente duró muy poco. Pronto se unió al Cartel del Milenio.

Comenzó como sicario de Armando Valencia Cornelio, alias El Maradona. Así se unió a un bloque de ese grupo aliado a Ignacio Coronel Villarreal, alias Nacho Coronel, capo del Cartel de Sinaloa, señaló el reporte.

Además de traficar drogas, actuaban como sicarios del Cartel de Sinaloa en los estados de Jalisco y Colima.

Pero tras la muerte de Coronel en 2010 y la captura del líder del Cartel del Milenio, Óscar Orlando Nava Valencia, alias El Lobo, el Cartel del Milenio se dividió en dos facciones: Los Torcidos y La Resistencia.

“Estas dos divisiones iniciaron una batalla por el control del narcotráfico en Jalisco, y Los Torcidos derivaron en lo que actualmente es el CJNG, con El Mencho como su líder”, recordó Insight Crime.

