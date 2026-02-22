Abatieron a un hombre armado que intentó asaltar la residencia de Donald Trump

Casa de Donald Trump La residencia de Donald Trump en Palm Beach. El presidente de Estados Unidos estaba en la Casa Blanca.

"Se le ordenó soltar los elementos que llevaba. El hombre dejó el bidón de gasolina en el suelo, pero acto seguido levantó la escopeta en posición de disparo y apuntó a los agentes", detalló el sheriff Bradshaw en conferencia de prensa. Ante la amenaza inminente, dos agentes del Servicio Secreto y un ayudante del sheriff abrieron fuego, abatiendo al sospechoso en el lugar.

Donald Trump se encontraba en Washington

En el momento del asalto, el presidente Donald Trump no estaba en la residencia de Florida. El mandatario había permanecido en Washington D.C. tras asistir el sábado por la noche a la Cena de Gobernadores en la Casa Blanca junto a la primera dama, Melania Trump.

Contexto de alerta máxima

Este ataque se suma a una serie de incidentes previos que han puesto en jaque la seguridad del mandatario. Las autoridades recordaron que Donald Trump ya fue blanco de dos intentos de asesinato en 2024: uno durante un mitin en Pensilvania y otro en su club de golf en Florida.

El FBI ha tomado las riendas de la investigación para determinar los motivos detrás de la acción de Martin y si existen vínculos con grupos extremistas o motivaciones políticas específicas. Por el momento, la oficina del FBI en Miami ha solicitado a los residentes cercanos que revisen sus cámaras de seguridad en busca de cualquier actividad sospechosa detectada durante el fin de semana.