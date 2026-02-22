En un nuevo episodio de violencia política que sacude a los Estados Unidos, agentes del Servicio Secreto y la policía local abatieron la madrugada de este domingo a un intruso armado que logró vulnerar el perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, la residencia del presidente Donald Trump en Palm Beach.
Abatieron a un hombre armado que intentó asaltar la residencia de Donald Trump
El joven de 21 años portaba una escopeta y un bidón de nafta. Apuntó a los agentes del servicio secreto. Donald Trump no estaba en su casa de Florida
El sospechoso ha sido identificado como Austin Tucker Martin, un joven de 21 años originario de Carolina del Norte. Según reportaron las autoridades, Martin había sido declarado desaparecido por su familia hace apenas unos días y se cree que adquirió el arma recientemente durante su trayecto hacia el sur del país.
Los detalles del asalto a la casa de Donald Trump
El incidente ocurrió aproximadamente a la 1.30 de la madrugada. Según informó el sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, el intruso aprovechó la salida de un vehículo del complejo para colarse por la puerta norte. Al ser interceptado por los equipos de seguridad, se constató que Martin portaba una escopeta y un bidón con combustible.
"Se le ordenó soltar los elementos que llevaba. El hombre dejó el bidón de gasolina en el suelo, pero acto seguido levantó la escopeta en posición de disparo y apuntó a los agentes", detalló el sheriff Bradshaw en conferencia de prensa. Ante la amenaza inminente, dos agentes del Servicio Secreto y un ayudante del sheriff abrieron fuego, abatiendo al sospechoso en el lugar.
Donald Trump se encontraba en Washington
En el momento del asalto, el presidente Donald Trump no estaba en la residencia de Florida. El mandatario había permanecido en Washington D.C. tras asistir el sábado por la noche a la Cena de Gobernadores en la Casa Blanca junto a la primera dama, Melania Trump.
Contexto de alerta máxima
Este ataque se suma a una serie de incidentes previos que han puesto en jaque la seguridad del mandatario. Las autoridades recordaron que Donald Trump ya fue blanco de dos intentos de asesinato en 2024: uno durante un mitin en Pensilvania y otro en su club de golf en Florida.
El FBI ha tomado las riendas de la investigación para determinar los motivos detrás de la acción de Martin y si existen vínculos con grupos extremistas o motivaciones políticas específicas. Por el momento, la oficina del FBI en Miami ha solicitado a los residentes cercanos que revisen sus cámaras de seguridad en busca de cualquier actividad sospechosa detectada durante el fin de semana.