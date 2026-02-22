"Nazroo Narejo": el asesino serial que sembró el terror, matando a más de 200 personas

Criminal asesino grupo “Nazroo Narejo” junto a un integrante de la banda que lideraba, que cometía saqueos, secuestros extorsivos y robos.

Antes de dedicarse al delito, su formación la tomó de su progenitor, quien tenía una maestría en sociología y una licenciatura en derecho. Alí, quien supuestamente estaba respaldado por personas influyentes, era alguien casi invencible y de temer durante los 20 años que mantuvo amenazada a la región.

Incluso se indicó que se había convertido en un "sardar" (una especie de comandante con título nobiliario en la cultura persa) para los bandidos de Sindh y Baluchistán, ya que estos delincuentes se encargaban de traer personas secuestradas a su búnker para que él negociara con las familias y la Policía la liberación de los raptados.

Los investigadores a cargo del caso, remarcaron que "cualquier bandido que buscara refugio con él estaba a salvo de las fuerzas del orden".

"Nazroo Narejo", como se lo conocía, fue asesinado el 11 de julio de 2015, con su cuñado Sarwar "Saroo Narejo" y su hijo Rab "Rakhio Narejo" en un enfrentamiento armado con efectivos policiales, dos de los cuáles murieron (Mujeeb Chachar y Haji Ismi Chachar) y un tercero resultó herido (Hidayatullah Abbasi).

Las autoridades de ña provincia de Sindh otorgaron una compensación de 10 millones de rupias (unos 100 mil dólares) y el superintendente de Policía de Sukkur, Tanveer Hussain Tunio, anunció una recompensa de 2,5 millones de rupias (25 mil dólares) para cada una de las familias de los efectivos mártires.

Después de consumado el asesinato de "Nazroo Narejo", se conoció que en agosto de 2013, él junto a su banda disparó cohetes contra la aldea de Mulla Ismail Khohro, en Khairpur, lo que provocó la muerte de dos hombres y una niña.

Asimismo, los investigadores sospechaban que este peligroso asesino serial también estuvo involucrado en los crímenes de algunos oficiales de policía en los distritos de Larkana y Shikarpur.l