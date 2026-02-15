"El asesino de Maldonado": el homicida uruguayo que pasó de sicario a criminal serial.

García Cejas la llamó días después y ella le ofreció 90.000 pesos uruguayos (unos 3.100 dólares) y un trabajo a cambio de matar a su hermano, Alejandro von Graevenitz, de 58 años, quien era un delincuente con antecedentes penales, con el solo objetivo de quedarse con la casa familiar.

En un principio, García Cejas se negó rotundamente a aceptar el acuerdo, pero después le dijo que lo iba a pensar porque era una oferta interesante, por lo que la mujer le respondió que la contactara en persona nuevamente. De ese modo, este asesino aceptó el trato y el 2 de abril viajó a la residencia Von Graevenitz para llevarle a Alejandro algunos artículos de un amigo suyo.

Criminal homicida detenido Conocido como "el asesino de Maldonado", el uruguayo Pablo José García era un temible sicario que se convirtió en un criminal serial. Foto gentileza maldonadonoticias.com

Una vez en el lugar indicado, lo invitaron a pasar y cuando la víctima le dio la espalda para lavar unos platos, el asesino agarró una barra de hierro que encontró tirada cerca y comenzó a golpearlo en la cabeza de manera reiterada hasta dejarlo gravemente herido. El hombre murió después de ser trasladado al Hospital Pan de Azúcar.

Para no dejar ninguna prueba a la vista, el asesino descartó el arma homicida en un vertedero, pero en medio de la investigación del crimen fue encontrada por las autoridades.

Pocos días después, Claudia cumplió con el trato y le dio a García Cejas la suma de dinero pactada, además de contratarlo como empleado en "Los Picaflores".

El 12 de junio de 2015, en simultáneo, Marianella González llamó a la Policía de Maldonado porque su hija Koni Silva, una trabajadora sexual de 19 años, se encontraba desaparecida desde hacía más de una semana. Ese mismo día, el dueño de un complejo de cabañas situado en Punta del Diablo (Departamento de Rocha) llamó a la Policía, porque de una de las cabañas salía olor a podrido.

Cuando los uniformados ingresaron a la habitación, hallaron el cadáver de la joven desnudo y en descomposición, que había sido cubierto con unas sábanas blancas. La autopsia confirmó que la causa de la muerte fueron dos golpes en la cabeza, dados con una piedra de la chimenea, y el crimen había sucedido posiblemente una semana antes.

Otro crimen por miedo a ser detenido

Según el relato de testigos, esta mujer había sido vista por última vez con García Cejas, quien la visitaba de manera frecuente por sus servicios sexuales e incluso la había invitado a quedarse en "Los Picaflores", donde fumaban marihuana juntos. Aparentemente, se supo que en algún momento el asesino le había confesado a Silva sobre el crimen de Von Graevenitz y ella amenazó con decirle a las autoridades si no le entrega una suma de dinero.

Ante esa situación, el asesino comenzó a tener sospechas de podían arrestarlo y para evitarlo, agarró una piedra de la chimenea para golpear a la joven dos veces en la cabeza hasta matarla en el acto.

Después, el homicida tomó el teléfono celular de Silva y su automóvil Chevrolet Meriva alquilado para fugarse, al tiempo que tiró las llaves de la cabaña en un contenedor de basura cercano.

El peligroso homicida inventó muchas excusas para no devolver las llaves, pero finalmente volvió al complejo de cabañas el 11 de junio para indicarle al dueño del lugar que había perdido las llaves originales y necesitaba copias.

El empleado del complejo, Guillermo Martínez, le confirmó después a los uniformados que García Cejas era el hombre visto por última vez con Silva, quien se fue definitivamente después de llevarse sus pertenencias.

Tras ser identificado y sospechoso del crimen de la trabajadora sexual, este asesino serial fue visto por la policía conduciendo su camioneta por las calles de Maldonado, por lo que se originó una persecución a alta velocidad, con disparos de los policías al vehículo, lo que provocó que se estrellara. A pesar del accidente, García Cejas escapó a los cerros y evitó ser capturado por las autoridades.

Después de caminar varios kilómetros, el asesino llegó frente a una empresa distribuidora y le suplicó al empleado de seguridad que llamara un taxi, argumentando que lo habían asaltado.

Después de ofrecerle su número de teléfono al taxista para que el día siguiente le diera el dinero, lo llevó de regreso a "Los Picaflores", donde se bañó y comió, ya que durante la fuga no se había alimentado.

Al día siguiente, Claudia von Graevenitz llegó al chalet y tras enterarse de que el asesino había vendido un mueble sin su permiso, empezó a discutir con García Cejas. Durante el cruce verbal ella lo abofeteó y ante esa situación él agarró un cuchillo y la apuñaló varias veces, a pesar de que la víctima trataba de defenderse golpeándolo con una lámpara.

Una vez que mató a la mujer, García Cejas tomó un automóvil con la idea de conducir hasta Chihuahua (también en el Departamento de Maldonado), donde vivían sus padres. Por orden de la Justicia, la Policía allanó la residencia "Los Picaflores" el 15 de junio, y vio que todo estaba cerrado con llave, al tiempo que notaban que la señora Von Graevenitz no respondía a ningún llamado.

Criminal homicida cárcel El Penal de Libertad, en el departamento de San José, donde García Cejas cumple la condena a 30 años de prisión. Foto gentileza ladiaria.com.uy

Ante esa situación, los uniformados entraron por la fuerza y allí encontraron el cuerpo sin vida de la dueña de casa en una de las habitaciones.

Sin tener mucha información, los investigadores sospecharon que el autor del homicidio podía ser García Cejas, por lo que la búsqueda se intensificó aún más hasta que finalmente lo detuvieron al día siguiente en la casa de sus padres, en Maldonado.

Los asesinatos de este peligroso homicida generaron indignación en Maldonado y los medios de prensa lo calificaron como uno de los casos criminales más impactantes en la historia de ese departamento uruguayo.

García Cejas finalmente fue declarado culpable de los tres asesinatos y condenado a 30 años de prisión, que cumple en el Penal de Libertad, en el departamento de San José.