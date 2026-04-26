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Pocos lo saben

Por qué el hielo a veces es blanco si el agua es transparente: ¿qué significa?

Cuando ponemos una cubetera con agua en el congelador para hacer hielo, sucede algo interesante que genera un color blanco opaco en los cubitos resultantes

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Qué significa y por qué se produce este fenómeno en el hielo. 

Qué significa y por qué se produce este fenómeno en el hielo. 

El hielo que usamos para enfriar nuestras bebidas, aliviar un tobillo hinchado o mantener los alimentos por más tiempo, es una sustancia que se obtiene de una manera muy simple y a través de un proceso químico sencillo: el agua se congela.

Cuando la temperatura del agua desciende, provoca que las moléculas del agua se cristalicen formando una estructura hexagonal. Este es un proceso químico específico que convierte una sustancia líquida en una transparente, menos densa, dura, fría, flotante y mineral.

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Seg&uacute;n la temperatura y el agua que usamos, el hielo puede ser blanco o transparente.&nbsp;

Según la temperatura y el agua que usamos, el hielo puede ser blanco o transparente.

Pero ¿qué pasa cuando los hielos que hacemos en la heladera de casa salen de color blanco? Si consideramos que el agua es translúcida, la deducción o conclusión lógica sería pensar que el hielo debería ser transparente.

Hoy te cuento qué significa este fenómeno, por qué se produce en algunos hielos y por qué otros sí son transparentes.

¿Qué significa?: te explico por qué el hielo a veces es de color blanco

No es peligroso, no es malo ni algo de lo que tengas que preocuparte. El hielo a veces es de color blanco y otras es transparente, algo que depende totalmente de la temperatura.

Cuando el hielo se elabora para la venta, en restaurantes o de forma más industrial, el agua se enfría y congela de manera progresiva. A medida que el hielo se forma y el agua cambia de estado, se van liberando impurezas al exterior y el aire se expulsa.

Cuando hacemos hielo en casa, no contamos con procesos tan detallados, controlados y estéticos; de hecho, no nos interesa mucho. Solo queremos enfriar nuestra bebida lo antes posible.

hielo
El hielo puede ser blanco por la presencia de minerales.&nbsp;

El hielo puede ser blanco por la presencia de minerales.

Si el hielo sale blanco y opaco, es porque el aire queda atrapado dentro y no se libera durante el proceso de congelado. Además, es posible que el agua contenga minerales disueltos en exceso.

Por ejemplo, en aguas muy duras que contienen bastante calcio o magnesio, puede que el hielo tenga un color más blanco y menos traslúcido.

Un hielo opaco y blanco suele tener menor densidad, se derrite antes y pierde temperatura más rápido. En casa esto no es un problema, pero en restaurantes y hostelería se suele prestar más atención a ello.

¿Puedo evitar que el hielo sea de color blanco?

Ya sabes qué significa este fenómeno químico. Si por algún motivo te molesta el hielo blanco y opaco que preparas en casa, puedes considerar algunas medidas químicas y soluciones.

hielo en el freezer
Puedes filtrar el agua para evitar hielos opacos y blancos.&nbsp;

Puedes filtrar el agua para evitar hielos opacos y blancos.

Si el problema son los minerales del agua, un buen filtrado o sistema de filtros puede mejorar la calidad del agua y eliminar las impurezas.

También puedes revisar el congelador o freezer y chequear si la máquina está siendo forzada, trabaja en temperaturas muy altas y congela de forma irregular.

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