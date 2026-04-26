Por qué el hielo a veces es blanco si el agua es transparente: ¿qué significa?

Cuando la temperatura del agua desciende, provoca que las moléculas del agua se cristalicen formando una estructura hexagonal. Este es un proceso químico específico que convierte una sustancia líquida en una transparente, menos densa, dura, fría, flotante y mineral.
Pero ¿qué pasa cuando los hielos que hacemos en la heladera de casa salen de color blanco? Si consideramos que el agua es translúcida, la deducción o conclusión lógica sería pensar que el hielo debería ser transparente.
Hoy te cuento qué significa este fenómeno, por qué se produce en algunos hielos y por qué otros sí son transparentes.
¿Qué significa?: te explico por qué el hielo a veces es de color blanco
No es peligroso, no es malo ni algo de lo que tengas que preocuparte. El hielo a veces es de color blanco y otras es transparente, algo que depende totalmente de la temperatura.
Cuando el hielo se elabora para la venta, en restaurantes o de forma más industrial, el agua se enfría y congela de manera progresiva. A medida que el hielo se forma y el agua cambia de estado, se van liberando impurezas al exterior y el aire se expulsa.
Cuando hacemos hielo en casa, no contamos con procesos tan detallados, controlados y estéticos; de hecho, no nos interesa mucho. Solo queremos enfriar nuestra bebida lo antes posible.
Si el hielo sale blanco y opaco, es porque el aire queda atrapado dentro y no se libera durante el proceso de congelado. Además, es posible que el agua contenga minerales disueltos en exceso.
Por ejemplo, en aguas muy duras que contienen bastante calcio o magnesio, puede que el hielo tenga un color más blanco y menos traslúcido.
Un hielo opaco y blanco suele tener menor densidad, se derrite antes y pierde temperatura más rápido. En casa esto no es un problema, pero en restaurantes y hostelería se suele prestar más atención a ello.
¿Puedo evitar que el hielo sea de color blanco?
Ya sabes qué significa este fenómeno químico. Si por algún motivo te molesta el hielo blanco y opaco que preparas en casa, puedes considerar algunas medidas químicas y soluciones.
Si el problema son los minerales del agua, un buen filtrado o sistema de filtros puede mejorar la calidad del agua y eliminar las impurezas.
También puedes revisar el congelador o freezer y chequear si la máquina está siendo forzada, trabaja en temperaturas muy altas y congela de forma irregular.