Por qué el hielo a veces es blanco si el agua es transparente: ¿qué significa?

Pero ¿qué pasa cuando los hielos que hacemos en la heladera de casa salen de color blanco? Si consideramos que el agua es translúcida, la deducción o conclusión lógica sería pensar que el hielo debería ser transparente.

Hoy te cuento qué significa este fenómeno, por qué se produce en algunos hielos y por qué otros sí son transparentes.

¿Qué significa?: te explico por qué el hielo a veces es de color blanco

No es peligroso, no es malo ni algo de lo que tengas que preocuparte. El hielo a veces es de color blanco y otras es transparente, algo que depende totalmente de la temperatura.

Cuando el hielo se elabora para la venta, en restaurantes o de forma más industrial, el agua se enfría y congela de manera progresiva. A medida que el hielo se forma y el agua cambia de estado, se van liberando impurezas al exterior y el aire se expulsa.

Cuando hacemos hielo en casa, no contamos con procesos tan detallados, controlados y estéticos; de hecho, no nos interesa mucho. Solo queremos enfriar nuestra bebida lo antes posible.

hielo El hielo puede ser blanco por la presencia de minerales.

Si el hielo sale blanco y opaco, es porque el aire queda atrapado dentro y no se libera durante el proceso de congelado. Además, es posible que el agua contenga minerales disueltos en exceso.

Por ejemplo, en aguas muy duras que contienen bastante calcio o magnesio, puede que el hielo tenga un color más blanco y menos traslúcido.

Un hielo opaco y blanco suele tener menor densidad, se derrite antes y pierde temperatura más rápido. En casa esto no es un problema, pero en restaurantes y hostelería se suele prestar más atención a ello.

¿Puedo evitar que el hielo sea de color blanco?

Ya sabes qué significa este fenómeno químico. Si por algún motivo te molesta el hielo blanco y opaco que preparas en casa, puedes considerar algunas medidas químicas y soluciones.

hielo en el freezer Puedes filtrar el agua para evitar hielos opacos y blancos.

Si el problema son los minerales del agua, un buen filtrado o sistema de filtros puede mejorar la calidad del agua y eliminar las impurezas.

También puedes revisar el congelador o freezer y chequear si la máquina está siendo forzada, trabaja en temperaturas muy altas y congela de forma irregular.