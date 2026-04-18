Los osos polares, forzados a la evolución para salvarse de la extinción

Desafíos reproductivos y falta de presas

No todos los cambios de conducta aseguran la continuidad de la especie. La ingesta de renos o aves terrestres no aporta la misma carga energética que la dieta marina tradicional. Además, la ausencia de hielo firme afecta los sitios de maternidad. Muchas hembras encuentran dificultades para construir guaridas seguras donde criar a sus cachorros. El cambio climático reduce el tiempo disponible para que las crías crezcan con salud suficiente.

Extinción inminente

osos polares.jpg Los científicos analizan cómo la evolución genética y los cambios en la dieta, que ahora incluye huevos de aves y pequeños mamíferos terrestres, podrían ofrecer una oportunidad mínima de resistencia. Sin embargo, estas adaptaciones no compensan totalmente el daño provocado por el cambio climático, ya que el oso polar requiere de un ecosistema ártico estable y frío para garantizar que sus crías no caminen hacia la extinción.

Varios modelos proyectan que la mayoría de las poblaciones podrían desaparecer hacia el año 2100 si no bajan las emisiones. El oso polar requiere de un esfuerzo global para preservar los pocos refugios que aún conservan frío constante. La extinción acecha especialmente a los grupos que habitan en zonas donde el deshielo ocurre más temprano cada temporada.

Existen áreas específicas en el archipiélago ártico canadiense que podrían funcionar como santuarios temporales. Allí la capa congelada es todavía gruesa y permite mantener la cadena alimenticia completa. El proceso de evolución hacia un estilo de vida terrestre parece poco probable debido a las altas demandas calóricas de estos grandes depredadores. La supervivencia del oso polar depende finalmente de la estabilidad de los ecosistemas marinos septentrionales.