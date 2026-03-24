Mientras en Argentina la actividad financiera se mantiene nula por el feriado nacional a 50 años del golpe militar de 1976, los activos locales que cotizan en Nueva York operaron con signo positivo. La nota del día la da el riesgo país, que volvió a romper la barrera psicológica de las 600 unidades, ubicándose en su nivel más bajo en casi 10 días.
Los bonos argentinos cotizan en alza y el Riesgo País bajó y perforó los 600 puntos
El riesgo país volvió a romper la barrera psicológica de las 600 unidades, ubicándose en su nivel más bajo en casi 10 días
El indicador que elabora el JP Morgan retrocedió este martes hasta los 596 puntos básicos. Esta mejora es consecuencia directa del avance de los bonos argentinos en Wall Street, que suben en torno al 1% en una jornada donde los inversores globales siguen de cerca la volatilidad del precio del crudo y las señales políticas desde el Norte.
El petróleo, en el centro de la escena
La dinámica de los activos argentinos, especialmente los energéticos, está hoy atada a los vaivenes del petróleo Brent, que se mantiene firme por encima de los U$S100 por barril.
El mercado energético vive horas de alta tensión tras las declaraciones cruzadas entre Washington y Teherán. Mientras el presidente de EE. UU., Donald Trump, afirmó estar negociando un acuerdo de paz con Irán para abrir el estratégico Estrecho de Ormuz, desde el gobierno iraní desmintieron cualquier contacto oficial. Estas idas y vueltas hicieron que el barril oscilara violentamente entre los U$S97 y los U$S108 en las últimas 48 horas.
Acciones en Wall Street: festejan las energéticas, sufren las tecnológicas
En el mercado de ADRs (acciones argentinas que cotizan en el exterior), los resultados son mixtos, con una clara ventaja para las empresas vinculadas al sector de hidrocarburos:
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Las que más suben: Transportadora Gas del Sur (+4,3%), YPF (+3%) y Central Puerto (+2,7%).
Las que más caen: Globant (-4,3%) y Mercado Libre (-3,1%), afectadas por una mayor prudencia de los inversores hacia el sector tecnológico.
Según explicó el operador Gustavo Ber, las firmas energéticas logran "esquivar" la cautela general del mercado aprovechando el repunte del Brent, mientras que los bancos y las tecnológicas quedan más condicionados por el escenario internacional.
Dólar sin cambios
Al no haber operaciones en la plaza local, el dólar oficial se mantiene en los valores del cierre del viernes, cotizando a $1.410 en las pizarras del Banco Nación.
La actividad financiera se normalizará recién este miércoles pero ya se sabe a qué valor abrirá la jornada cambiaria.