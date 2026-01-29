La playa roja: el fenómeno que cambia de color según la estación

Existen muchas playas a lo largo y ancho de este planeta, pero ninguna como esta de Panjin, China. Esta playa tiene piso de color rojo y va cambiando a medida que pasan las estaciones. Este fenómeno en Panjin, en la provincia de Liaoning, desafía la idea tradicional de costa. A continuación te contaremos todos los detalles.
Por qué es de color roja
El motivo de este color tan característico lo encontramos en un alga que se encuentra en sus aguas, la sargadilla marina. Esta alga brota con un color verde que va tornando en rosado hasta llegar a rojo intenso en el mes septiembre.
Por ello es aconsejable visitarla en esta época del año para disfrutar de vistas únicas e impresionantes y si te gusta la fotografía, inmortalizar el momento y el lugar, ya que podrás realizar un reportaje fascinante digno de exposición.
Este entorno natural, maravilla de la naturaleza, presenta a los sentidos una sensación única y mágica en la estación de otoño, ya que toda su extensión, unas 3500 hectáreas, queda recubierta de un intenso color carmesí como si fuera un manto rojo.
Mejores momentos para visitar la playa
La mejor época para visitar la Playa Roja de Panjin es de mediados de septiembre a mediados de octubre. En abril, la hierba de la mar crece y sus hojas son de un rojo suave al principio.
Con el tiempo, el color se oscurece gradualmente hasta alcanzar un rojo brillante en otoño. Cuando empieza a hacer frío después de mediados de octubre, el color de estas hierbas varía del rojo al morado.
Además, vale la pena visitar el Muelle de la Playa Roja. A pesar de la hermosa vegetación de algas rojas, los visitantes pueden contemplar una extensa extensión de arrozales. Verdes en primavera y verano o dorados en otoño, los arrozales parecen una pintura al óleo bajo el cielo azul y las nubes blancas.