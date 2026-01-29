La playa roja: el fenómeno que cambia de color según la estación

Este entorno natural, maravilla de la naturaleza, presenta a los sentidos una sensación única y mágica en la estación de otoño, ya que toda su extensión, unas 3500 hectáreas, queda recubierta de un intenso color carmesí como si fuera un manto rojo.

Mejores momentos para visitar la playa

La mejor época para visitar la Playa Roja de Panjin es de mediados de septiembre a mediados de octubre. En abril, la hierba de la mar crece y sus hojas son de un rojo suave al principio.

playa desde Esta especie florece en primavera, entre en abril y mayo.

Con el tiempo, el color se oscurece gradualmente hasta alcanzar un rojo brillante en otoño. Cuando empieza a hacer frío después de mediados de octubre, el color de estas hierbas varía del rojo al morado.

Además, vale la pena visitar el Muelle de la Playa Roja. A pesar de la hermosa vegetación de algas rojas, los visitantes pueden contemplar una extensa extensión de arrozales. Verdes en primavera y verano o dorados en otoño, los arrozales parecen una pintura al óleo bajo el cielo azul y las nubes blancas.