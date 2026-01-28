Un turista fue picado por una avispa en una playa y convulsionó en el agua

Todo ocurrió cerca en horas de la tarde en Playa Bikini, en la ciudad de Manantiales. Según informaron medios locales, el turista argentino fue picado por una avispa que le provocó una fuerte reacción alérgica que a la vez le provocó una fuerte convulsión.

El turista argentino, que nadaba en el agua, comenzó a sentir hinchazón en el cuerpo y tenía dificultades para respirar hasta que sufrió convulsiones. En ese momento, los turistas alertaron a los guardavidas para que fueran a rescatarlo.

En un dramático rescate, la brigada que estaba apostada en la playa logró sacarlo y lo llevó hasta la orilla para poder brindarle los primeros auxilios. Allí le practicaron maniobras de RCP y, pocos minutos después, lograron estabilizarlo.

El momento en el que los guardavidas le practican maniobras de RCP al turista tras haberlo rescatado.

Luego, el turista fue trasladado por una ambulancia del sistema de emergencias al sanatorio Cantegril, donde quedó internado en observación para recibir atención médica y un seguimiento del cuadro.

De acuerdo al sitio local FM Gente Uruguay, la Intendencia de Maldonado indicó que se trataría de la picadura de una avispa y se presume que el hombre es alérgico, lo que desencadenó esa reacción.

Fuente: tn.com.ar