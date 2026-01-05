Detuvieron en Brasil a dos argentinos por robar botellas de whisky

La maniobra fue advertida a tiempo por los empleados del lugar y ambos fueron aprehendidos antes de abandonar el local.

La Policía brasileña informó que también fueron detenidas dos mujeres españolas por delitos similares, según publicó el medio O’Globo. Las acusadas también fueron capturadas por las cámaras del comercio, que las filmaron cometiendo el delito.

Las detenciones se dieron en el marco del Operativo Contraestafa, un despliegue policial destinado a combatir robos y estafas contra comercios de la zona sur carioca.

ladrones1 In fraganti. Las cámaras de seguridad atraparon el momento justo cuando dos turistas argentinos robaban whisky.

Todos los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 12ª de Copacabana, donde se les imputaron cargos formales por hurto agravado. Además, se dio aviso a los consulados de Argentina y España, mientras los acusados permanecen a disposición de la Justicia brasileña.

De acuerdo con fuentes policiales, desde el inicio del operativo ya fueron detenidas 14 personas por distintos delitos vinculados a robos en comercios de la zona sur de Río de Janeiro.

Las detenciones de los turistas argentinos se conoce varias semanas después del escándalo en el que quedaron implicados cinco mendocinos, que fueron acusados de robar artículos de alta gama en un mall de los Estados Unidos y en medio de una temporada de cifras récord de viajes de argentinos a las playas de Brasil.

Fuente: tn.com.ar