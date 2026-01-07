Banco Macro anuncia una solución práctica y segura para los clientes que elijan Brasil como destino de sus vacaciones durante el verano 2026. Ahora es posible pagar consumos con PIX -el sistema de códigos QR instantáneos de Brasil- en forma directa desde la APP MODO, utilizando los dólares de la cuenta de Banco Macro.
Brasil, más simple: pagá directo desde tu celular con Banco Macro y MODO
Banco Macro y MODO eliminan las barreras de pago en tus vacaciones integrando la tecnología PIX, la forma de pagar más elegida en Brasil
Seguí los siguientes pasos en MODO
Para poder abonar en el supermercado, restaurantes, bares, heladerías y todo tipo de comercios hay que seguir los siguientes pasos:
- Abrir la app MODO para escanear el QR -PIX.
- Visualizar o ingresar el monto en reales.
- Elegir la cuenta en dólares para pagar.
- Confirmar la operación.
Compra de dólares con la app Macro
Banco Macro recomienda a sus clientes comprar los dólares a través de App Macro y acceder al tipo de cambio oficial.
De esta forma, la operación se realiza en manera directa y segura, sin trasladar fondos entre diferentes aplicaciones. Es rápido y sin fricciones: se utiliza desde el teléfono celular.
“En Banco Macro buscamos constantemente soluciones que simplifiquen el día a día de nuestros clientes y con la integración de PIX a través de MODO, estamos mejorando la experiencia de pago en su viaje a Brasil de una forma ágil, segura y eficiente”, aseguró Guillermo Jejcic, Gerente de Banca Individuos de Banco Macro.
Este verano, Banco Macro tiene los mejores beneficios y experiencias en Argentina, Uruguay y Brasil.
En este sentido, todos los días en todos los restaurantes de Uruguay y Brasil, con tarjetas de crédito Visa Signature Macro Selecta, pagando con Google Pay o Apple Pay hay 40% de ahorro. El tope de devolución es de 145.000 pesos por cuenta por mes.
Pensá en verano, pensá en Macro
Banco Macro cuenta con 8.785 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y una estructura de 558 puntos de atención, siendo actualmente el banco privado con mayor red de sucursales a lo largo del país.