River, con la vuelta de Franco Armani, busca la clasificación ante Bragantino en el Monumental

River recibirá este miércoles a Bragantino de Brasil, por la quinta fecha de la Copa Sudamericana, con el objetivo de asegurarse la primera posición en el Grupo H y la clasificación a los octavos de final.
River recibirá este miércoles a Bragantino de Brasil, por la quinta fecha de la Copa Sudamericana, con el objetivo de asegurarse la clasificación a los octavos de final
River recibirá este miércoles a Bragantino de Brasil, por la quinta fecha de la Copa Sudamericana, con el objetivo de asegurarse la primera posición en el Grupo H y la clasificación a los octavos de final.
Seguilo en VIVO por Radio Nihuil
El encuentro, que está programado para las 21:30, se jugará en el Estadio Monumental, y se podrá ver a través de DSports. El árbitro será el uruguayo Gustavo Tejera, quien contará con la colaboración desde el VAR de su compatriota Christian Ferreyra.
River, que es dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet, llega a este encuentro en un inmejorable momento, ya que lidera en el Grupo H con 10 puntos y le saca cuatro unidades a sus escoltas, que son Bragantino y Carabobo de Venezuela, por lo que un triunfo que aseguraría la primera posición y el boleto directo a los octavos de final.
River: Franco Armani; Ulises Giménez; Germán Pezella, Paulo Díaz, Facundo Gónzalez; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Lucas Gabriel Silva o Kevin Castaño; Maximiliano Meza; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.
Bragantino: Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gustavinho, Gabriel; José Herrera, Lucas Barbosa; Henry Mosquera e Isidrio Pitta. DT: Vágner Mancini.
Estadio: Monumental
Árbitro: Gustavo Tejera (Uru)
VAR: Christian Ferreyra (Uru)
Hora: 21:30. TV: DSports