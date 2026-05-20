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Copa Sudamericana

River, con la vuelta de Franco Armani, busca la clasificación ante Bragantino en el Monumental

River recibirá este miércoles a Bragantino de Brasil, por la quinta fecha de la Copa Sudamericana, con el objetivo de asegurarse la clasificación a los octavos de final

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Franco Armani vuelve a atajar en River.

Franco Armani vuelve a atajar en River.

River recibirá este miércoles a Bragantino de Brasil, por la quinta fecha de la Copa Sudamericana, con el objetivo de asegurarse la primera posición en el Grupo H y la clasificación a los octavos de final.

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El encuentro, que está programado para las 21:30, se jugará en el Estadio Monumental, y se podrá ver a través de DSports. El árbitro será el uruguayo Gustavo Tejera, quien contará con la colaboración desde el VAR de su compatriota Christian Ferreyra.

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Maxi Salas ser&iacute;a titular en River.

Maxi Salas sería titular en River.

River, que es dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet, llega a este encuentro en un inmejorable momento, ya que lidera en el Grupo H con 10 puntos y le saca cuatro unidades a sus escoltas, que son Bragantino y Carabobo de Venezuela, por lo que un triunfo que aseguraría la primera posición y el boleto directo a los octavos de final.

Probables formaciones

River: Franco Armani; Ulises Giménez; Germán Pezella, Paulo Díaz, Facundo Gónzalez; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Lucas Gabriel Silva o Kevin Castaño; Maximiliano Meza; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Bragantino: Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gustavinho, Gabriel; José Herrera, Lucas Barbosa; Henry Mosquera e Isidrio Pitta. DT: Vágner Mancini.

Estadio: Monumental

Árbitro: Gustavo Tejera (Uru)

VAR: Christian Ferreyra (Uru)

Hora: 21:30. TV: DSports

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