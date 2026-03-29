La película Amores prohibidos es una de las opciones imperdibles dentro de las series y películas de Netflix, pero por tiempo limitado: dejará el catálogo el próximo 1 de abril. Este drama romántico ambientado en la Inglaterra de 1924 narra la historia de una joven criada que vive un intenso y secreto vínculo amoroso con un hombre de clase alta, en un contexto marcado por las diferencias sociales y las emociones contenidas.
Este drama romántico de época se despide para siempre de Netflix, pero es un éxito mundial
Este drama romántico de época se despide de Netflix. Tiene una historia intensa de amor prohibido que se destaca entre las series y películas del género
Basada en la novela de Graham Swift, la película construye un relato íntimo y delicado que combina el drama romántico con una estética cuidada y una narrativa introspectiva. Dentro del universo de series y películas disponibles en Netflix, se destaca por su tono pausado y su enfoque en los sentimientos, el deseo y las decisiones que marcan el rumbo de una vida.
Con una duración de poco más de 1 hora y 40 minutos, Amores prohibidos es ideal para quienes buscan un drama romántico profundo antes de que abandone Netflix. Su historia, atravesada por el amor imposible y el paso del tiempo, la convierte en una de esas películas que vale la pena ver antes de que ya no esté disponible en la plataforma.
Netflix: de qué trata la película Amores prohibidos
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Amores prohibidos versa: "En 1924, una criada se reúne en secreto con el hijo de los vecinos adinerados de sus patrones y tiene un encuentro amoroso que repercutirá en su vida futura como escritora".
Jane Fairchild (Odessa Young) es una joven empleada de la familia Niven, que pertenece a la aristocracia inglesa. Huérfana de nacimiento, Jane mantiene una relación prohibida con Paul (Josh O'Connor), un hombre que está por casarse y vive al lado de la casa donde ella trabaja. Tras una aventura de 7 años Paul se está por contraer matrimonio y Jane sabe que se acerca al final.
Netflix: tráiler de Amores prohibidos
Reparto de Amores prohibidos, película de Netflix
- Odessa Young (Jane Fairchild)
- Glenda Jackson (Jane Fairchild mayor)
- Josh O’Connor (Paul Sheringham)
- Olivia Colman (Clarrie Niven)
- Colin Firth (Godfrey Niven)
- Sope Dirisu (Donald)
- Parsy Ferran (Milly)
Dónde ver la película Amores prohibidos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Amores prohibidos se puede ver en Netflix hasta el 1 de abril de 2026.
- Estados Unidos: la película Mothering Sunday se puede ver en Disney Plus.
- España: la película Amores prohibidos se puede ver en Filmin.