Este drama romántico de época se despide para siempre de Netflix, pero es un éxito mundial

Basada en la novela de Graham Swift, la película construye un relato íntimo y delicado que combina el drama romántico con una estética cuidada y una narrativa introspectiva. Dentro del universo de series y películas disponibles en Netflix, se destaca por su tono pausado y su enfoque en los sentimientos, el deseo y las decisiones que marcan el rumbo de una vida.

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Con una duración de poco más de 1 hora y 40 minutos, Amores prohibidos es ideal para quienes buscan un drama romántico profundo antes de que abandone Netflix. Su historia, atravesada por el amor imposible y el paso del tiempo, la convierte en una de esas películas que vale la pena ver antes de que ya no esté disponible en la plataforma.