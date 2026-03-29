Cómo está el campeonato del Turismo Carretera tras el triunfo de Canapino en Neuquén

El campeón defensor, Agustín Canapino con Chevrolet Camaro, se quedó con el triunfo en la tercera fecha del Turismo Carretera, alcanzó su victoria 22 en la categoría y se convirtió en el primero en repetir triunfo en Neuquén, tras ganar en 2015.
El campeón defensor, Agustín Canapino con Chevrolet Camaro, se quedó con el triunfo en la tercera fecha del Turismo Carretera
El campeón defensor, Agustín Canapino con Chevrolet Camaro, se quedó con el triunfo en la tercera fecha del Turismo Carretera, alcanzó su victoria 22 en la categoría y se convirtió en el primero en repetir triunfo en Neuquén, tras ganar en 2015.
El arrecifeño, al mando de su Camaro del equipo AXION Energy Sport, volvió a lo más alto del podio tras un fin de semana que había comenzado cuesta arriba. El mendocino Julián Santero, con el BMW, abandonó tras estar involucrado en un accidente múltiple que dejó fuera de carrera a 6 autos.
Detrás, Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) completó el segundo lugar e Ignacio Faín (Torino) se subió al tercer escalón del podio en una final que tuvo de todo y que volvió a confirmar al “Titán” como uno de los grandes protagonistas de la categoría.
El campeón 2025 cortó así una racha de dos abandonos consecutivos y consiguió su 22da victoria en la categoría, igualando la línea histórica de Carlos Pairetti. Además, se convirtió en el primer piloto en repetir triunfo en Neuquén, donde ya había ganado en 2015.
La remontada fue notable: largó desde el quinto lugar y, con inteligencia y ritmo, supo capitalizar cada situación de carrera.
Previamente, en las series, Matías Rossi dominó la primera con el Toyota Camry, la segunda más veloz se la llevó Juan Tomás Catalan Magni y la tercera y más lenta, fue para Ledesma.
En el campeonato del Turismo Carretera, Castellano sigue puntero con 103 puntos, lo sigue Juan Manuel Urcera, con 84.5 puntos, tercero Facundo Chapur con 82 unidades. Santero sigue fuera del Top 10.
El Turismo Carretera disputará su próxima fecha en el autódromo de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, el 18 y 19 de abril.