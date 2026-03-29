Mariano Toedtli y una dedicatoria especial de la victoria de Godoy Cruz ante Deportivo Maipú

Antes que nada asumió que el Tomba falló en la definición, como ya ocurrió en partidos anteriores: "Sí, la verdad es que lo trabajamos durante toda la semana. Y bueno, es algo que a veces se da mejor, a veces peor. Pero bueno, lo importante es que pudimos generar, que sería más preocupante no tener esas opciones de gol".

Toedtli Mariano Toedtli está más tranquilo en el banco de Godoy Cruz. Foto: Martín Pravata/UNO

Con el triunfo el Tomba está 4to en la Zona A de la Primera Nacional con 10 puntos (a solo uno de los líderes) y marcha invicto con 4 empates y 2 victorias: "La verdad es que era para nosotros un partido muy muy importante. Sobre todo porque es el rival de acá de Mendoza y lo tomamos como tal. Le pedí a los jugadores que lo enfrentemos así y la verdad es que lo disfrutamos en la cancha", dijo conforme el DT.