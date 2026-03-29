Mariano Toedtli y una dedicatoria especial de la victoria de Godoy Cruz ante Deportivo Maipú

Mariano Toedtli llegó feliz y sonriente al encuentro con la prensa tras el triunfo de Godoy Cruz ante el Deportivo Maipú, en el Malvinas Argentinas y por la fecha 7 de la Primera Nacional.
Mariano Toedtli llegó feliz y sonriente al encuentro con la prensa tras el triunfo de Godoy Cruz ante el Deportivo Maipú, en el Malvinas Argentinas.
Mariano Toedtli llegó feliz y sonriente al encuentro con la prensa tras el triunfo de Godoy Cruz ante el Deportivo Maipú, en el Malvinas Argentinas y por la fecha 7 de la Primera Nacional.
Antes que nada asumió que el Tomba falló en la definición, como ya ocurrió en partidos anteriores: "Sí, la verdad es que lo trabajamos durante toda la semana. Y bueno, es algo que a veces se da mejor, a veces peor. Pero bueno, lo importante es que pudimos generar, que sería más preocupante no tener esas opciones de gol".
Con el triunfo el Tomba está 4to en la Zona A de la Primera Nacional con 10 puntos (a solo uno de los líderes) y marcha invicto con 4 empates y 2 victorias: "La verdad es que era para nosotros un partido muy muy importante. Sobre todo porque es el rival de acá de Mendoza y lo tomamos como tal. Le pedí a los jugadores que lo enfrentemos así y la verdad es que lo disfrutamos en la cancha", dijo conforme el DT.
Sin disimular su alegría por la victoria, el DT respondió cuando le hicieron ver que otra veces se lo había visto más serio y preocupado: "Bueno, hay veces que uno se puede reír más y a veces se puede reír menos. Intento disfrutar de lo que hago, pero bueno, es un momento duro. Ustedes lo saben y ahora está bueno poder disfrutarlo. Me pone muy contento por todo el plantel porque ha sido un esfuerzo semanal grandísimo y muchas veces no se daba el triunfo y bueno, ahora lo estamos consiguiendo.
Por último, Mariano Toedtli reveló porque tenía una imagen junto al escudo del Tomba: "La Virgencita de Luján, soy devoto, mi hija se llama Luján, y hay que agradecerle el cambio que pasó en Goody Cruz. Yo creo que todos los que somos creyentes le hemos rezado a todos los santos para esto, pero es obvio que sin trabajo las cosas no se logran y bueno, pero siempre agradecido a la Virgen".