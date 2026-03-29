El tremendo golazo de Poggi para el 1-0 de Godoy Cruz ante Deportivo Maipú

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Por el golazo del jugador de Godoy Cruz que vence a Deportivo Maipú. pic.twitter.com/KxXcoSW3FL — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 29, 2026

El defensor la puso en el corazón del área y Poggi, que llamativamente se encontraba en soledad, la agarró de volea para romper la paridad en el Malvinas Argentinas.

Deportivo Maipú juega con 10

En una primera etapa que dejó mucho que desear, Deportivo Maipú se quedó con uno menos en la última jugada. Cuando ya se había cumplido el tiempo adicionado (dos minutos).

Pasando mitad de cancha, y sobre el sector izquierdo, Nicolás Fernández encaró con pelota dominada, esta se le fue larga y se terminó tirando con los pies para adelante.

Maximiliano Manduca, que estaba bien ubicado, no dudó y expulsó con roja directa al lateral izquierdo tras su fuerte infracción sobre Gastón Gil Romero.