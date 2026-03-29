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El tremendo golazo de Poggi para el 1-0 de Godoy Cruz ante Deportivo Maipú

El primer tiempo fue malo. En el amanecer de complemento Vicente Poggi, con un verdadero golazo, adelantó a Godoy Cruz ante Deportivo Maipú

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Vicente Poggi hizo un gran gol para Godoy Cruz.

Vicente Poggi hizo un gran gol para Godoy Cruz.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El primer tiempo fue flojo. Si bien Godoy Cruz contó con la más clara (un remate de Nahuel Ulariaga), el encuentro estuvo lejos de lo esperado. En el amanecer del complemento, y aprovechando el hombre de menos que tenia Deportivo Maipú, el Bodeguero abrió el marcador.

El reloj marcaba apenas dos minutos cuando Vicente Poggi le rompió el arco a Nahuel Galardi.

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Poggi festeja el gol del Tomba.

Poggi festeja el gol del Tomba.

Fue un penal en movimiento. La pelota llegó desde el sector derecho tras un preciso córner de Lucas Arce.

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El defensor la puso en el corazón del área y Poggi, que llamativamente se encontraba en soledad, la agarró de volea para romper la paridad en el Malvinas Argentinas.

Deportivo Maipú juega con 10

En una primera etapa que dejó mucho que desear, Deportivo Maipú se quedó con uno menos en la última jugada. Cuando ya se había cumplido el tiempo adicionado (dos minutos).

Pasando mitad de cancha, y sobre el sector izquierdo, Nicolás Fernández encaró con pelota dominada, esta se le fue larga y se terminó tirando con los pies para adelante.

Maximiliano Manduca, que estaba bien ubicado, no dudó y expulsó con roja directa al lateral izquierdo tras su fuerte infracción sobre Gastón Gil Romero.

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