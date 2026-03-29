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Franco Colapinto finalizó 16° en el GP de Japón y Kimi Antonelli fue el gran ganador

El argentino Franco Colapinto, con Alpine, quedó 16° en el GP de Japón, tercera fecha de la Fórmula 1. Kimi Antonelli ganó y lidera el campeonato

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Franco Colapinto llegó en el 16° puesto en el GP de Japón.

Franco Colapinto llegó en el 16° puesto en el GP de Japón.

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo un andar regular con su Alpine y finalizó 16° este domingo en la carrera disputada en el circuito de Suzuka. El ganador de la prueba fue el italiano Kimi Antonelli, con Mercedes, que además quedó liderando el campeonato de pilotos.

El GP de Japón fue la tercera fecha de la temporada de Fórmula 1 y Kimi Antonelli lideró a las acciones consiguiendo la pole position y ganando la carrera realizada este domingo a la madrugada de Argentina. El italiano cronometró un tiempo de 1 hora 28 minutos 03 segundos y 403 milésimas (1h 28' 03'' 403/1000). Lo escoltó Oscar Piatri (McLaren) a +13'' 722/1000.

Completó el podio Charles Leclerc (Ferrari) a +15'' 270/1000. Franco Colapinto (16°) quedó a +65'' 773/1000, y su compañero de Alpine, Pierre Gasly fue 7° (+32'' 340/1000).

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Al centro se ve a Kimi Antonelli, ganador del GP de Jap&oacute;n y nuevo l&iacute;der del campeonato de F&oacute;rmula 1. Lo acompa&ntilde;an en el podio Oscar Piastri y Charles Leclerc.

Al centro se ve a Kimi Antonelli, ganador del GP de Japón y nuevo líder del campeonato de Fórmula 1. Lo acompañan en el podio Oscar Piastri y Charles Leclerc.

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Franco Colapinto lejos, y Antonelli quedó liderando la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto largó 15°, y logró una buena salida superando una posición a Nico Hulkenberg (Audi). En el tercer giro pasó al brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y comenzó a marchar en la 13° posición.

La largada del poleman Kimi Antonelli fue desastrosa y cayó al sexto lugar y lideró Oscar Piastri.

El pilarense de Alpine fue a boxes en la vuelta 18: cambió neumáticos medios por duros en 2.9 segundos. Volvió a la pista en el 17° lugar, pasó al mexicano Sergio Checo Pérez (Cadillac) y se le abrió el panorama para rodar con pista limpia.

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Sin embargo, en la vuelta 22° el británico Oliver Bearman (Haas) protagonizó un duro choque que casi involucró a Colapinto, en el giro 22.

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Safety car. El ingreso del auto de seguridad por el accidente de Bearman benefici&oacute; a Antonelli y complic&oacute; a Colapinto.

Safety car. El ingreso del auto de seguridad por el accidente de Bearman benefició a Antonelli y complicó a Colapinto.

El ingresó del safety car truncó los planes del argentino, ya que muchos hicieron una parada rápida y bajó al 16°, donde ya le fue imposible superar rivales en un circuito complicado. El beneficiado fue Antonelli, que en ese momento recuperó la punta para finalizar allí, sumar su segunda victoria y quedar como líder de la Fórmula 1, con 72 puntos, escoltado por su compañero George Russell, con 63; y tercero, Charles Leclerc (Ferrari), con 49.

La próxima competencia será el 3 de mayo en Miami, Estados Unidos, luego de que se suspendieran las carreras de Arabia Saudita y Qatar por el conflicto en Medio Oriente.

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