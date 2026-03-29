Franco Colapinto finalizó 16° en el GP de Japón y Kimi Antonelli fue el gran ganador

automovilismo-formula 1-gp de japon-kimi antonelli-podio Al centro se ve a Kimi Antonelli, ganador del GP de Japón y nuevo líder del campeonato de Fórmula 1. Lo acompañan en el podio Oscar Piastri y Charles Leclerc. Foto: Gentileza formula1.com

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FormulaDirecta/status/2038144950819275011&partner=&hide_thread=false ÚLTIMA HORA: Kimi Antonelli logra la VICTORIA en Japón y ya es el piloto más JOVEN de la historia en ponerse LÍDER del Mundial



Por primera vez en 21 años, un italiano lidera el Mundial de F1. El último en hacerlo fue Fisichella en Australia 2005.#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/9WswT5lQPg — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) March 29, 2026

Franco Colapinto lejos, y Antonelli quedó liderando la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto largó 15°, y logró una buena salida superando una posición a Nico Hulkenberg (Audi). En el tercer giro pasó al brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y comenzó a marchar en la 13° posición.

La largada del poleman Kimi Antonelli fue desastrosa y cayó al sexto lugar y lideró Oscar Piastri.

El pilarense de Alpine fue a boxes en la vuelta 18: cambió neumáticos medios por duros en 2.9 segundos. Volvió a la pista en el 17° lugar, pasó al mexicano Sergio Checo Pérez (Cadillac) y se le abrió el panorama para rodar con pista limpia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MaxArgento33/status/2038135244033831120&partner=&hide_thread=false | El accidente de Ollie Bearman.



Esto es consecuencia de este reglamento de mierda, por tener adelantamientos artificiales.



La diferencia de velocidad es abismal, Ollie no espera que Franco vaya tan lento.



Excelente trabajo F1. pic.twitter.com/xks2Prpb3z — Max Argento (@MaxArgento33) March 29, 2026

Sin embargo, en la vuelta 22° el británico Oliver Bearman (Haas) protagonizó un duro choque que casi involucró a Colapinto, en el giro 22.

automovilismo-formula 1-gp de japon-safety car Safety car. El ingreso del auto de seguridad por el accidente de Bearman benefició a Antonelli y complicó a Colapinto. Foto: Gentileza F1.com

El ingresó del safety car truncó los planes del argentino, ya que muchos hicieron una parada rápida y bajó al 16°, donde ya le fue imposible superar rivales en un circuito complicado. El beneficiado fue Antonelli, que en ese momento recuperó la punta para finalizar allí, sumar su segunda victoria y quedar como líder de la Fórmula 1, con 72 puntos, escoltado por su compañero George Russell, con 63; y tercero, Charles Leclerc (Ferrari), con 49.

La próxima competencia será el 3 de mayo en Miami, Estados Unidos, luego de que se suspendieran las carreras de Arabia Saudita y Qatar por el conflicto en Medio Oriente.