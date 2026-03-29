El gobernador Alfredo Cornejo, en el Malvinas: el Tomba, la Lepra y su visión crítica del fútbol actual

Godoy Cruz vs. Deportivo Maipú: "Mucho calor y un partido que no ha sido entretenido. Ha sido Godoy Cruz superior sin duda, pero no ha sido un buen partido. En general el fútbol argentino no está teniendo buenos partidos".

Cornejo

Críticas al fútbol actual: "No soy un especialista, pero consumo mucho fútbol y la verdad es que no dan ganas de verlo. No es un espectáculo como en otros lugares donde vale la pena verlo sin importar si sos hincha de uno o del otro equipo".