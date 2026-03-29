El gobernador Alfredo Cornejo, en el Malvinas: el Tomba, la Lepra y su visión crítica del fútbol actual

El gobernador Alfredo Cornejo estuvo en el Malvinas Argentinas viendo a Godoy Cruz ante el Deportivo Maipú, fue crítico con la actualidad del fútbol argentino y valoro el gran presente de Independiente Rivadavia.
El gobernador Alfredo Cornejo estuvo en el Malvinas viendo a Godoy Cruz ante el Deportivo Maipú, fue crítico con la actualidad del fútbol argentino y valoro el presente de Independiente Rivadavia.
El gobernador Alfredo Cornejo estuvo en el Malvinas Argentinas viendo a Godoy Cruz ante el Deportivo Maipú, fue crítico con la actualidad del fútbol argentino y valoro el gran presente de Independiente Rivadavia.
Godoy Cruz vs. Deportivo Maipú: "Mucho calor y un partido que no ha sido entretenido. Ha sido Godoy Cruz superior sin duda, pero no ha sido un buen partido. En general el fútbol argentino no está teniendo buenos partidos".
Críticas al fútbol actual: "No soy un especialista, pero consumo mucho fútbol y la verdad es que no dan ganas de verlo. No es un espectáculo como en otros lugares donde vale la pena verlo sin importar si sos hincha de uno o del otro equipo".
Godoy Cruz: "Ha hecho una proeza de mantenerse 17 años en Primera División y jugar varias copas internacionales".
Su visión del fútbol de Mendoza: "Creo que hay un progreso de los clubes. Independiente y Gimnasia están en Primera, la Lepra campeonando en la Copa Argentina y jugando la Copa Libertadores por primera vez. Hay mayor profesionalismo en el marco de un fútbol mal organizado, pero es un progreso al fin".
Su faceta de hincha: "Sufrí el descenso con mucha tristeza. Cuando nos apasionan esas cosas, se sufre"