La Selección Argentina prepara el amistoso con Zambia, en La Bombonera

Tras la fuerte autocrítica del DT y algunos futbolistas después del encuentro ante Mauritania es difícil especular con quiénes serán los once titulares este martes y si Scaloni buscará ver en acción a los jugadores que aún están en duda para defender el título en la Copa del Mundo o si utilizará el amistoso como un ensayo pensando en darle rodaje al once titular.

La práctica de la Selección Argentina frente a la Sub 20

Este sábado, pocas horas después de ganarle 2 a 1 a Mauritania, la Selección Argentina jugó un amistoso en el predio de Ezeiza ante la Sub 20 que dirige Diego Placente.

seleccion 1 El amistoso con la Sub 20 fue parte de la intensa preparación que tuvo la Selección Argentina.

Fueron dos tiempos de 40' y los dirigidos por Scaloni ganaron 1 a 0 con gol del Flaco López, quien ante la lesión de Panichelli tiene casi asegurado un lugar en el Mundial.

La formación fue con Rulli; Giay, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico; Barco, Paredes, Exequiel Palacios; Prestianni, José López y Nico Paz. Luego ingresaron: Perrone, Mastantuono, Simeone, Musso (atajó para los juveniles en el primer tiempo), Gabriel Rojas y Tomás Palacios.