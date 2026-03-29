La Selección Argentina prepara el amistoso con Zambia, en La Bombonera

Tras disfrutar de una jornada de descanso, el plantel de la Selección Argentina se reunirá este lunes en el predio de Ezeiza de cara al amistoso frente Zambia, en La Bombonera.
La Selección Argentina se reunirá este lunes en el predio de Ezeiza de cara al amistoso frente Zambia, en La Bombonera.
Tras disfrutar de una jornada de descanso, el plantel de la Selección Argentina se reunirá este lunes en el predio de Ezeiza de cara al amistoso frente Zambia, en La Bombonera.
A las 11 Lionel Scaloni brindará su habitual conferencia de prensa previa a cada partido y adelantará detalles de la probable formación para el encuentro de este martes 31 de marzo a las 20.15, el último antes de anunciar la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026.
De todos modos el entrenamiento será por la tarde y recién allí seguramente se definirá la formación para el encuentro ante los africanos.
Tras la fuerte autocrítica del DT y algunos futbolistas después del encuentro ante Mauritania es difícil especular con quiénes serán los once titulares este martes y si Scaloni buscará ver en acción a los jugadores que aún están en duda para defender el título en la Copa del Mundo o si utilizará el amistoso como un ensayo pensando en darle rodaje al once titular.
Este sábado, pocas horas después de ganarle 2 a 1 a Mauritania, la Selección Argentina jugó un amistoso en el predio de Ezeiza ante la Sub 20 que dirige Diego Placente.
Fueron dos tiempos de 40' y los dirigidos por Scaloni ganaron 1 a 0 con gol del Flaco López, quien ante la lesión de Panichelli tiene casi asegurado un lugar en el Mundial.
La formación fue con Rulli; Giay, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico; Barco, Paredes, Exequiel Palacios; Prestianni, José López y Nico Paz. Luego ingresaron: Perrone, Mastantuono, Simeone, Musso (atajó para los juveniles en el primer tiempo), Gabriel Rojas y Tomás Palacios.