Inicio Ovación Fútbol Selección argentina
Rumbo al Mundial 2026

La Selección Argentina prepara el amistoso con Zambia, en La Bombonera

La Selección Argentina se reunirá este lunes en el predio de Ezeiza de cara al amistoso frente Zambia, en La Bombonera.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Otamendi es uno de los experimentados de la Selección.

Otamendi es uno de los experimentados de la Selección.

Tras disfrutar de una jornada de descanso, el plantel de la Selección Argentina se reunirá este lunes en el predio de Ezeiza de cara al amistoso frente Zambia, en La Bombonera.

A las 11 Lionel Scaloni brindará su habitual conferencia de prensa previa a cada partido y adelantará detalles de la probable formación para el encuentro de este martes 31 de marzo a las 20.15, el último antes de anunciar la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026.

Lopez
La Selección Argentina cierra la fecha FIFA en La Bombonera.

La Selección Argentina cierra la fecha FIFA en La Bombonera.

De todos modos el entrenamiento será por la tarde y recién allí seguramente se definirá la formación para el encuentro ante los africanos.

Tras la fuerte autocrítica del DT y algunos futbolistas después del encuentro ante Mauritania es difícil especular con quiénes serán los once titulares este martes y si Scaloni buscará ver en acción a los jugadores que aún están en duda para defender el título en la Copa del Mundo o si utilizará el amistoso como un ensayo pensando en darle rodaje al once titular.

La práctica de la Selección Argentina frente a la Sub 20

Este sábado, pocas horas después de ganarle 2 a 1 a Mauritania, la Selección Argentina jugó un amistoso en el predio de Ezeiza ante la Sub 20 que dirige Diego Placente.

seleccion 1
El amistoso con la Sub 20 fue parte de la intensa preparación que tuvo la Selección Argentina.

El amistoso con la Sub 20 fue parte de la intensa preparación que tuvo la Selección Argentina.

Fueron dos tiempos de 40' y los dirigidos por Scaloni ganaron 1 a 0 con gol del Flaco López, quien ante la lesión de Panichelli tiene casi asegurado un lugar en el Mundial.

La formación fue con Rulli; Giay, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico; Barco, Paredes, Exequiel Palacios; Prestianni, José López y Nico Paz. Luego ingresaron: Perrone, Mastantuono, Simeone, Musso (atajó para los juveniles en el primer tiempo), Gabriel Rojas y Tomás Palacios.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas